با پیگیری فدراسیون، وزیر ورزش جوانان و مصوبه هیات وزیران، تمامی مجموعه‌های کشتی در ورزشگاه آزادی به مدت ۵۰ سال رایگان در اختیار فدراسیون قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - طی ۶ سال اخیر اقدامات متعددی با هزینه چند هزار میلیاردی در این مجموعه خانه کشتی در ورزشگاه آزادی تهران انجام شده است؛ از جمله بازسازی خانه‌های کشتی شهیدان هادی و صدرزاده، ساخت رستوران، استخر، سونا و جکوزی، پیست استاندارد دوومیدانی، سالن همایش شهید ضرغام، مرکز رسانه‌ای شهیدان علی‌پناه، ساختمان‌های اداری شهید جنگروی و شهیدان میرشاکی، سالن بدنسازی شهید فکوری، سالن و زمین چندمنظوره، اندیشکده کشتی و هوش مصنوعی، موزه کشتی، ساختمان فیزیوتراپی، رستوران، پارکینگ و تأسیسات.

این طرح‌ها در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار اجرا شده و احداث پروژه‌های جدید همچنان ادامه دارد.

فدراسیون کشتی اعلام کرد: کشتی ایران در سال ۱۳۹۸ بابت اجاره اماکن خود ۹ میلیارد تومان بدهکار بود که با پیگیری‌های فدراسیون، این بدهی به‌طور کامل تسویه شد و کشتی کشور تا نیم قرن آینده بدون هیچ دغدغه‌ای، می‌تواند از اماکن ورزشی، فرهنگی و رفاهی خود بهره‌برداری کند.

