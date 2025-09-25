سد تاج امیر شهرستان دلفان روز پنجشنبه در جریان سفر عباس علی آبادی وزیر نیرو به لرستان افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر نیرو در سفر دو روزه به لرستان امروز برای بازدید از طرح‌های دورود، ازنا و الیگودرز به این شهرستان‌ها سفر کرده و دستور افتتاح سد تاج امیر شهرستان دلفان را به صورت تلفنی صادر کرد.

معاون وزیر در محل افتتاح طرح حضور داشت و تاج امیر با ظرفیت حدود ۹ میلیون متر مکعب به ۶ سد در حال بهره برداری لرستان اضافه شده است.

سد تاج امیر دلفان از نوع سنگ‌ریزه‌ای با هسته رسی، ارتفاع ۵۰ متر، طول تاج ۲۲۵ متر و حجم مخزن ۸.۱۵ میلیون مترمکعب است که عملیات اجرایی آن سال ۹۵ با کارفرمایی شرکت آب منطقه‌ای لرستان و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) آغاز ولی سال ۹۷ به سبب نبود اعتبار تعطیل شد.

ساخت دوباره این پروژه از سال ۱۴۰۰ جان تازه‌ای گرفت و نهایتا بهمن ماه ۱۴۰۲ آبگیری آن آغاز شد تا ۴۰۰ هکتار اراضی کشاورزی پایین‌دست در روستا‌های تاج امیر، چراغ و علی میرزایی آبی شود.

لرستان در حال حاضر ۶ سد فعال با ظرفیت ذخیره حدود ۲۰۹ میلیون متر مکعب دارد.

منبع: استانداری لرستان