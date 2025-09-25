به منظور اجابت درخواست‌ها و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته از ابتدای مهرماه تعداد پرواز‌های زائران عمره افزایش پیدا کرده و روزانه ۴ پرواز از کشورمان به سرزمین وحی صورت می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ تعداد پرواز‌های هوایی عمره مفرده که در آغاز این دوره با ۲پرواز در روز صورت می‌گرفت و زائران از ۷ایستگاه پروازی عازم سرزمین وحی می‌شدند به ۴پرواز افزایش پیدا کرد و ۱۰ایستکاه پروازی نیز به چرخه اعزام‌ها اضافه گردید.

با احتساب افزایش ایستگاه‌های پروازی و تعداد پروازها، روزانه یک هزار نفر به عربستان انتقال می‌یابند و این روند با فراهم شدن شرایط افزایش خواهد یافت.

حوزه حمل و نقل هوایی در عملیات عمره از اهمیت بالایی برخوردار است و نزدیک به نیمی از هزینه سفر را به خود اختصاص می‌دهد.

در برنامه ریزی‌ها تمامی پرواز‌های زائران ایرانی عمره مفرده در حال حاضر با ایرلاین داخلی انجام می‌گیرد و تاکنون روند عادی خود را طی می‌نماید و مشکل خاصی در چرخه جابجایی زائران وجود نداشته است.

در با بازنگری فرایند‌های عمره سال گذشته و به منظور کسب رضایت بیشتر هموطنان در عمره سالجاری انتقال زائران به هر دو فرودگاه جده و مدینه است که این روند در سال گذشته فقط به جده صورت می‌گرفت و در حال حاضر نیمی از زائران مدینه قبل و نیمی دیگر مدینه بعد به شمار می‌روند و تمامی زائرانی که به جده اعزام می‌شوند از مدینه به کشور باز می‌گردند و تمامی زائران ایرانی که به مدینه رهسپار می‌گردند از جده به کشور باز خواهند گشت 

گفتنی است در عملیات عمره سالجاری جهت تشرف دویست هزلر نفر برنامه ریزی شده است و در حال انجام است و متقاضیان دارنده فیش عمره در کلیه استان‌ها به تناسب ظرفیت اختصاصی می‌توانند به پنچره واحد سازمان حج و زیارت به آدرس may.haj.ir مراجعه و ثبت نام و به سرزمین وحی مشرف شوند.

 

برچسب ها: حج و زیارت ، سرزمین وحی ، زائران خانه خدا
خبرهای مرتبط
ثبت‌نام‌های حج تمتع از نیمه دوم مهر آغاز می‌شود 
فراخوان پزشکان داوطلب جهت معاینات متقاضیان حج
هیئت شناسایی و اجاره اسکان حج ۱۴۰۵ به عربستان اعزام می‌شوند
آغاز ثبت‌نام عمره مفرده برای اولویت‌های ۱ تا ۶۰۰ در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
م
۱۵:۵۸ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
بعید میدونم با این تورم کسی بره.
۰
۰
پاسخ دادن
راز جنایت شبانه در قلعه‌نو فاش شد
زمین‌گیر شدن اراذل و اوباش مسلح در تهران
واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی بزرگترین تهدید برای جان و معیشت کارگران است
تولید فیلم سینمایی با موضوع دفاع مقدس ۱۲ روزه
سالاری: هر ماه ۱۰۰ همت برای حقوق ۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی پرداخت می‌شود
کمبود حدود ۳۰۰۰ خودروی آتش‌نشانی در کشور
ساماندهی مشاغل و واحد‌های تولیدی ناایمن بازار تهران با تفاهمنامه شهرداری و اتاق اصناف
تمهیدات شهرداری تهران برای آغاز مهرماه/ معاینه فنی سرویس مدارس بدون نوبت است
بازدید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مرکز پیشرفته تصفیه فاضلاب چنگ‌بی هانگژو
آماده ایجاد یک ذخیره‌گاه زیست‌کره مشترک با کشور ارمنستان هستیم
آخرین اخبار
رویکرد هلال‌احمر برای استفاده از دانش و فناوری‌های نوین در امداد و نجات
دادستان‌ها حافظان عدالت زیست محیطی هستند
تولید فیلم سینمایی با موضوع دفاع مقدس ۱۲ روزه
کمبود حدود ۳۰۰۰ خودروی آتش‌نشانی در کشور
آماده ایجاد یک ذخیره‌گاه زیست‌کره مشترک با کشور ارمنستان هستیم
بازدید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مرکز پیشرفته تصفیه فاضلاب چنگ‌بی هانگژو
ساماندهی مشاغل و واحد‌های تولیدی ناایمن بازار تهران با تفاهمنامه شهرداری و اتاق اصناف
زمین‌گیر شدن اراذل و اوباش مسلح در تهران
سالاری: هر ماه ۱۰۰ همت برای حقوق ۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی پرداخت می‌شود
راز جنایت شبانه در قلعه‌نو فاش شد
تمهیدات شهرداری تهران برای آغاز مهرماه/ معاینه فنی سرویس مدارس بدون نوبت است
واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی بزرگترین تهدید برای جان و معیشت کارگران است
فوت یک متهم با سابقه متعدد همکاری با منافقین در بیمارستان
کشف ۱۶۷۰ میلیارد تومانی تجارت غیرقانونیِ دیجیتال از سوی پلیس
بازسازی اماکن خسارت دیده به کجا رسید؟
افزایش دوبرابری اعزام‌ها به عمره از ابتدای مهر ماه
چشمم ندید چاقو به شوهرم خورد
ترافیک عادی در معابر و بزرگراه‌های پایتخت
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
۵۲ سال؛ میانگین «سن» بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری
توانمندسازی ۱۸۵ هزار دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی در سال تحصیلی جدید