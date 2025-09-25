نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین، گفت: «نباید اجازه دهیم میدان رسانه‌ای به دست کسانی بیفتد که هیچ مسئولیتی نسبت به مردم و نظام ندارند و با دروغ‌پراکنی در فضای مجازی ذهن جامعه را مشوش می‌کنند.»

باشگاه خبرنگاران جوان؛ راضیه میرسالاری- سید محسن موسوی‌زاده در سومین رویداد رسانه‌ای «طنین» ویژه بانوان رسانه استان خوزستان ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، اظهار داشت: «کشور ما ۴۶ سال پس از پیروزی انقلاب با شدیدترین تحریم‌ها روبه‌روست، اما با وجود محاصره اقتصادی و فشارهای رسانه‌ای جهانی توانسته‌ایم مقاومت کنیم. اگر چنین فشارهایی بر کشوری مانند روسیه وارد می‌شد، قطعاً از پا درمی‌آمد.»

وی با اشاره به جنگ تحمیلی هشت‌ساله و مقایسه آن با نبرد ۱۲ روزه اخیر افزود: «جنگ هشت‌ساله با حمایت ۴۵ کشور علیه ایران آغاز شد، اما حتی یک وجب از خاک کشورمان جدا نشد. امروز نیز همان دشمنان با وجود ابزارهای پیشرفته‌تر نتوانستند بیش از ۱۲ روز در برابر جوانان ما دوام بیاورند. این واقعیت است، نه بلوف سیاسی.»

نماینده مردم اهواز تأکید کرد: «قدرت امروز کشور به برکت ولایت، وحدت مردم و ایمان به دست آمده است. بنابراین باید واقعیت‌ها را برای مردم تبیین کنیم و اجازه ندهیم فضای رسانه‌ای در اختیار دشمنان قرار گیرد. در همین جنگ ۱۲ روزه، تنها یک موشک ما توانست رژیم صهیونیستی را به شدت تحت فشار قرار دهد.»

موسوی‌زاده با اشاره به اهمیت تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: «سخنان رهبر انقلاب سرشار از تبیین دقیق و واقعیت‌های میدانی است. اگر مسئولان کشور فرمایشات ایشان را به درستی تحلیل و اجرا کنند، ایران می‌تواند به قدرت اول جهان تبدیل شود.»

وی در پایان خطاب به فعالان رسانه‌ای استان گفت: «از تلاش‌های ارزشمند شما در عرصه جهاد تبیین قدردانی می‌کنم و به عنوان خادم و نماینده مردم، در کنار شما هستم. هر کمکی از دستم برآید دریغ نخواهم کرد.»

