باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آمار دقیق از خانه‌هایی که در جنگ آسیب دیدند و بازسازی شدند + فیلم

هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران در مورد خانه‌های های آسیب دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه نکاتی بیان‌کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لطف الله فروزنده، معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران در خصوص بازسازی خانه‌های های آسیب دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه توضیحاتی ارائه کرد.

 

 
مطالب مرتبط
آمار دقیق از خانه‌هایی که در جنگ آسیب دیدند و بازسازی شدند + فیلم
young journalists club

تعیین ۱.۵ میلیارد پول رهن و ۳۰ میلیون اجاره برای مردم آسیب دیده از جنگ

آمار دقیق از خانه‌هایی که در جنگ آسیب دیدند و بازسازی شدند + فیلم
young journalists club

آغاز عملیات اجرایی بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ از شنبه

آمار دقیق از خانه‌هایی که در جنگ آسیب دیدند و بازسازی شدند + فیلم
young journalists club

‌نمی‌توان با مدیریت کلنگی بنای بلند ساخت/ واگذاری سیمان به آسیب دیدگان جنگ ۱۲ روزه برای بازسازی منازل مسکونی

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تصاویر اختصاصی از یکی از دانشمندان هسته‌ای رژیم صهیونیستی + فیلم
۱۸۵۶

تصاویر اختصاصی از یکی از دانشمندان هسته‌ای رژیم صهیونیستی + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
نیروگاه اتمی دیمونا زیر ذره‌بین عوامل اطلاعاتی ایران + فیلم
۱۲۴۹

نیروگاه اتمی دیمونا زیر ذره‌بین عوامل اطلاعاتی ایران + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
سه شرط شنونده خوب بودن + فیلم
۹۹

سه شرط شنونده خوب بودن + فیلم

۰۳ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.