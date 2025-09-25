باشگاه خبرنگاران جوان؛ راضیه میرسالاری- ایراندخت کاشانی اظهارکرد: محورهای این رویداد شامل روایت زندگی بانوان موفق ایرانی، واقعیت زندگی زن در کشورهای غربی، روایت پیشرفت زنان در انقلاب اسلامی، نقش زن در تحکیم بنیاد خانواده، چالش جمعیت، سبک زندگی ایرانی اسلامی و حیا و پوشش زن در سلامت جامعه و همچنین بخش ویژه آن حضور و نقش بانوان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است.
دبیر اجرایی این رویداد قالبهای جشنواره را عکس، گزارش تحقیقی و تحلیلی، گزارش خبری، مصاحبه، تیتر، کلیپ و گزارش، ویدیویی، موشن گرافی، اینفوگرافی، پادکست و مستند اعلام کرد.
او بیان کرد: حجم و تعداد انتشار، تعداد بازدید، تعداد اشتراکگذاری محتوا، میزان بازخورد و عکسالعمل مخاطب (پیامد) شاخصهای ارزیابی آثار خواهد بود.
کاشانی افزود: دومین رویداد رسانهای بانوان «طنین» در استان امروز به صورت میدانی و کارگاهی برگزار میشود و شرکتکنندگان تولید محتوای خود را در محورهای اعلام شده به آدرس @basijresaneh - kHz مراجعه و بارگذاری کند.
او ادامه داد: این رویداد رسانهای، با سخنرانی کارشناسان حوزه زنان و خانواده در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی سپاه حضرت ولی عصر(عج) برگزار میشود.
این مسئول در سازمان بسیج رسانه خوزستان گفت: در این رویداد ۳۰ تیمِ سه تا پنج نفره مزین بنام شهدای گرانقدر رسانه از بانوان فعال رسانه، فعال اجتماعی و فضای مجازی استان برای تولید محتوای رسانهای در قالبهای مشخص شده در برنامه حضور دارند.
او با اشاره به تاثیرات فرهنگی-هنری این جشنواره، بیان کرد: این جشنواره بستری اختصاصی فراهم میکند تا بانوان رسانه بتوانند آثار خود را بدون دغدغه و در محیطی همدلانه ارائه کنند. کشف و معرفی استعدادهای جدید مدنظر است.