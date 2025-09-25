با همکاری معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و بنیاد ملی نخبگان، شیوه‌نامه «استفاده از اعتبار مالیاتی ویژه اشتغال و توانمندسازی استعداد‌های برتر و نخبگان در پروژه‌های تحقیق و توسعه» به منظور تقویت حضور نخبگان در پروژه‌های تحقیق و توسعه و ارتقای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نوآوری، منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این شیوه‌نامه با هدف ارتقای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پژوهش و نوآوری و همچنین افزایش تاثیرگذاری نخبگان در حل چالش‌های کشور تدوین شده است. در این راستا، راهبرد حمایت از اشتغال نیروی انسانی تحصیل‌کرده و استعداد برتر در بخش تحقیق و توسعه صنایع، به عنوان یکی از اولویت‌های برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، در پیوست ۲ مصوبه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان (شماره ۱۴۰۱/ ۲۰۲ مورخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱) ذکر شده است.

شیوه‌نامه مذکور، حمایت‌های ویژه‌ای را برای شرکت‌هایی که متقاضی اعتبار مالیاتی هستند، به منظور اشتغال، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی استعداد برتر در بخش تحقیق و توسعه، تشریح می‌کند.

این شیوه‌نامه با اهدافی، چون استفاده از اعتبار مالیاتی برای حمایت از جذب استعداد‌های برتر در بخش تحقیق و توسعه بنگاه‌های صنعتی، رفع نیازمندی‌های واحد‌های تحقیق و توسعه در حوزه منابع انسانی با بهره‌گیری از ظرفیت استعداد‌های برتر، فراهم کردن فرصتی برای برقراری ارتباط مؤثر میان صنعت با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، بهره‌گیری از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای توسعه اثربخشی نخبگان در تحقیق و توسعه محصولات، خدمات، فناوری‌ها یا فرآیند‌های جدید بنگاه‌های صنعتی، ارتقای تعامل نخبگان با فضای واقعی اقتصاد و صنعت، و حمایت از اساتید و نخبگان علاقه‌مند و فعال برای حل نظام‌مند مشکلات کشور در حوزه‌های فناورانه و نوآورانه، چارچوبی را برای هدایت سرمایه‌گذاری‌ها و بهره‌گیری بهینه از توانمندی‌های نخبگان در پیشبرد اهداف تحقیق و توسعه صنایع فراهم می‌آورد.

علاقه‌مندان جهت مشاهده جزئیات کامل این شیوه نامه می‌توانند به لینک مربوطه مراجعه کنند.

