وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پروژه بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی رشت ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت : پیش بینی می شود با تامین اعتبارات تا پایان سال این پروژه به بهره برداری برسد .

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _  فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از روند تکمیل بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی رشت گفت : اجرای این پروژه از سال  ۱۳۸۷ آغاز شده و ۹۰ درصد تاکنون پیشرفت فیزیکی دارد. 

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای تکمیل این پروژه پیگیری های ویژه انجام می شود تا به نتیجه مطلوب برسد، افزود : برای کاهش هزینه درمان  و دسترسی سریع  هموطنان این پروژه درالویت  برنامه ها قرار دارد. 

وی اضافه کرد : با هماهنگی های انجام شده و با بهره گیری از منابع استانی و ملی سعی براین است تا این پروژه تا پایان سال به بهره برداری برسد. 

صادق تصریح کرد : تجهیزات بیمارستانی این پروژه تا ۸۰ درصد تامین شده است . 

وی به جاده دسترسی به بیمارستان اشاره و خاطر نشان کرد : سازمان راهداری  در این مسیر مستقر شده  تا زمینه تکمیل راه مناسب را برای دسترسی آسان به بیمارستان را فراهم کند.‌

وزیر راه و شهر سازی افزود : پسماند بیمارستانی و توجه به محیط زیست و  همچنین  تصفیه آب از مسائل  و موضوعات مهمی است که جهت خدمات پشتیبانی  مورد توجه قرار دارد. 

 

