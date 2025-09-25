وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پروژه بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی رشت ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت : پیش بینی می شود با تامین اعتبارات تا پایان سال این پروژه به بهره برداری برسد .

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از روند تکمیل بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی رشت گفت : اجرای این پروژه از سال ۱۳۸۷ آغاز شده و ۹۰ درصد تاکنون پیشرفت فیزیکی دارد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای تکمیل این پروژه پیگیری های ویژه انجام می شود تا به نتیجه مطلوب برسد، افزود : برای کاهش هزینه درمان و دسترسی سریع هموطنان این پروژه درالویت برنامه ها قرار دارد.

وی اضافه کرد : با هماهنگی های انجام شده و با بهره گیری از منابع استانی و ملی سعی براین است تا این پروژه تا پایان سال به بهره برداری برسد.

صادق تصریح کرد : تجهیزات بیمارستانی این پروژه تا ۸۰ درصد تامین شده است .

وی به جاده دسترسی به بیمارستان اشاره و خاطر نشان کرد : سازمان راهداری در این مسیر مستقر شده تا زمینه تکمیل راه مناسب را برای دسترسی آسان به بیمارستان را فراهم کند.‌

وزیر راه و شهر سازی افزود : پسماند بیمارستانی و توجه به محیط زیست و همچنین تصفیه آب از مسائل و موضوعات مهمی است که جهت خدمات پشتیبانی مورد توجه قرار دارد.