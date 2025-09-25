باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کمک انرژی هسته‌ای به کاهش مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی + فیلم

عضو پژوهشکده علوم و فنون هسته‌ای در خصوص استفاده بهینه از انرژی هسته ای در کشاورزی نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید پژمان شیرمردی، عضو پژوهشکده علوم و فنون هسته‌ای با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در‌مورد استفاده از انرژی هسته ای در کشاورزی و‌ کاهش مصرف آب  توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

