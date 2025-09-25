باشگاه خبرنگاران جوان - محمد الهبخش پیش از ظهر امروز در بازدید از طرحهای توسعه شیلات اردبیل، با تأکید بر اهمیت نگاه توسعهمحور در پیشرفت بخش شیلات گفت: توسعه شیلات استان مستلزم حمایت کامل و همراهی دستگاههای اجرایی و تسهیل شرایط سرمایهگذاری است.
او افزود: رفع حساسیتها و هموار کردن مسیر برای سرمایهگذاران، لازمه پیشرفت این بخش است.
مدیرکل شیلات استان اردبیل تصریح کرد: در جلسه اول ستاد توسعه شیلات، ۱۱ طرح مورد بررسی قرار گرفت که تاکنون هفت طرح به نتیجه رسیده و بقیه موارد در دست بررسی است.
الهبخش گفت: با سیاستگذاریهای درست در استان اردبیل و حمایت جدی از سرمایهگذاران، میتوان تولید شیلات استان را تا ۳۰ هزار تن افزایش داد.
او همچنین از راهاندازی بازارچه عرضه آبزیان در اردبیل خبر داد و افزود: نبود محل مشخص برای خرید و فروش آبزیان یکی از چالشهای مهم این بخش بود که با راهاندازی بازارچه عرضه مستقیم، دسترسی مردم به محصولات شیلاتی تازه و سالم تسهیل خواهد شد.
مدیرکل شیلات استان اردبیل با اشاره به برنامههای توسعهای شیلات استان گفت: ایجاد شهرک شیلاتی در شهرستان انگوت از دیگر اقدامات مهم در دستور کار است که میتواند به متمرکز شدن فعالیتها، کاهش هزینهها و رونق اشتغال کمک کند.
الهبخش بیان کرد: همچنین با اجاره بستر کانالها و آببندانها، شرایط برای بهرهبرداری بهینه از منابع آبی استان و افزایش تولید آبزیان فراهم میشود.
منبع: تسنیم