سرمربی تیم بسکتبال استقلال گفت: سال‌های خوبی را در طبیعت سپری کردم و همیشه برای آنها احترام قائل هستیم؛ امسال هم هدایت استقلال را بر عهده دارم و حضور این تیم اتفاق خوبی است که امیدوارم منافع آن به بسکتبال برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهران شاهین‌طبع سرمربی تیم بسکتبال استقلال با اشاره به بازی‌های پیش‌فصل لیگ برتر بسکتبال اظهار داشت: این بازی‌ها کار خوبی بود که باعث می‌شود کادر فنی، بازیکنان داخلی و خارجی خود را محک بزنند و بدون شک به روند آماده‌سازی تیم‌ها کمک می‌کند.

وی ادامه داد: این تورنمنت زمان لازم را در اختیار تیم‌ها می‌گذارد که خودشان را برای حضور در لیگ آماده کنند، البته اگر تعداد تیم‌ها بیشتر بود و زمان کافی برای این مسابقات در نظر گرفته می‌شد بهتر بود و قصد داریم با شناخت بیشتر از تیم خود، آماده و سرحال وارد لیگ شویم.

سرمربی تیم بسکتبال استقلال در واکنش به بازی در مقابل تیم قبلی خود تاکید کرد: در روز‌هایی که در طبیعت بودم مجموعه تیم و مدیریت باشگاه زحمات زیادی را کشیدند و من همیشه برای این مجموعه احترام قائلم و روز‌های خوبی را در این باشگاه داشتم، در بازی اول پیش فصل هم برابر طبیعت بازی کردیم و دیدار خوبی بود و هر دو تیم در صدد بودند تا تیم خود و شرایط بازیکنانشان را بررسی کنند.

شاهین‌طبع در مورد استقلال هم گفت: حضور این تیم به بسکتبال ما کمک خواهد کرد، امیدوارم با یک کار گروهی شامل کادر فنی، بازیکنان، باشگاه و رسانه، اتفاق خوبی در بسکتبال ما رخ بدهد و هواداران این تیم پرطرفدار هم با حضور در سالن‌های ورزشی، به رونق بیشتر بسکتبال کمک کنند که تمهیدات لازم برای این کار در دست اقدام است.

