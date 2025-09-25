باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نظارت جدی شرکت پخش بر عرضه غیرمجاز مکمل + فیلم

در راستای رسیدگی به شکایات مردمی و جلوگیری از فروش غیرمجاز مکمل در جایگاه‌های عرضه سوخت، تیم‌های بازرسی متشکل از جایگاه‌های عرضه سوخت تشکیل شده اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای رسیدگی به شکایات مردمی و جلوگیری از فروش غیرمجاز مکمل در جایگاه‌های عرضه سوخت، تیم‌های بازرسی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی از جایگاه‌های عرضه سوخت در سطح منطقه تهران بازدید کردند.

این بازدید‌ها با حضور کمال دانش، رئیس بازرسی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، منصور شریفی، رئیس بازرسی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، وزارت صمت و خبرنگار واحد مرکزی خبر رسانه ملی انجام شد. در جریان این بازدیدها، گزارشی جامع در خصوص ممنوعیت فروش مکمل در جایگاه‌های عرضه سوخت تهیه شد.

 

 
مطالب مرتبط
نظارت جدی شرکت پخش بر عرضه غیرمجاز مکمل + فیلم
young journalists club

فروش مکمل بنزین، ممنوع

نظارت جدی شرکت پخش بر عرضه غیرمجاز مکمل + فیلم
young journalists club

مکمل بنزین مصرف نکنید

نظارت جدی شرکت پخش بر عرضه غیرمجاز مکمل + فیلم
young journalists club

مکمل‌هایی که به‌زور در باک خودروها ریخته می‌شوند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
واکنش مردم در فضای مجازی به سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل + فیلم
۳۹۴۷

واکنش مردم در فضای مجازی به سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل + فیلم

۰۳ . مهر . ۱۴۰۴
مرکاوای ارتش صهیونیست در آتش «عصای موسی» + فیلم
۲۶۳۹

مرکاوای ارتش صهیونیست در آتش «عصای موسی» + فیلم

۰۳ . مهر . ۱۴۰۴
بدون تعارف با دبیر شورای عالی امنیت ملی + فیلم
۱۴۲۷

بدون تعارف با دبیر شورای عالی امنیت ملی + فیلم

۰۳ . مهر . ۱۴۰۴
چگونه جنگ، اقتصاد اسرائیل را به انزوا کشاند؟ + فیلم
۶۳۵

چگونه جنگ، اقتصاد اسرائیل را به انزوا کشاند؟ + فیلم

۰۳ . مهر . ۱۴۰۴
از بارسلونا تا غزه؛ داستان ناوگانی که می‌خواهد تاریخ را تغییر دهد + فیلم
۴۳۷

از بارسلونا تا غزه؛ داستان ناوگانی که می‌خواهد تاریخ را تغییر دهد + فیلم

۰۳ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.