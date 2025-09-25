نظارت جدی شرکت پخش بر عرضه غیرمجاز مکمل + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای رسیدگی به شکایات مردمی و جلوگیری از فروش غیرمجاز مکمل در جایگاه‌های عرضه سوخت، تیم‌های بازرسی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی از جایگاه‌های عرضه سوخت در سطح منطقه تهران بازدید کردند.

این بازدید‌ها با حضور کمال دانش، رئیس بازرسی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، منصور شریفی، رئیس بازرسی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، وزارت صمت و خبرنگار واحد مرکزی خبر رسانه ملی انجام شد. در جریان این بازدیدها، گزارشی جامع در خصوص ممنوعیت فروش مکمل در جایگاه‌های عرضه سوخت تهیه شد.