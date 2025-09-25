صغری محمدی، پژوهشگر و هادی سیاسی برتر خواهران در خوزستان، در سخنانی با اشاره به نقش بانوان در جنگ ۱۲ روزه تأکید کرد: مادران و همسران با حضور فعال خود توانستند در تقویت تاب‌آوری خانواده و مقابله با آسیب‌های ناشی از عملیات روانی دشمن در حوزه اقتصادی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ راضیه میرسالاری-  خانم محمدی، پژوهشگر و هادی سیاسی برتر خواهران در خوزستان، اظهار کرد: «خانواده‌ها و مادران بسیار خوب عمل کردند؛ هم در کمک به فرزندان‌شان در موضوع تاب‌آوری و هم در حمایت از همسران‌شان در برابر آسیب‌ها و مشکلات اقتصادی. این همراهی و نقش‌آفرینی بانوان در خانواده و اجتماع، نمونه‌ای کوچک اما بسیار ارزشمند است.»

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۸ افزود: «ایشان همواره با نگاه حکیمانه و آینده‌نگر، دو جریان اصلی پس از انقلاب را تبیین کردند؛ خط تحریم و خط تحریف. امروز بسیاری از مردم خط تحریم را می‌شناسند، اما نسبت به خط تحریف آگاهی کمتری دارند؛ در حالی که خط تحریف، زمینه‌ساز و پشتوانه تحریم‌هاست.»

این پژوهشگر سیاسی تصریح کرد: «رهبر معظم انقلاب تأکید کردند طراحی تحریم‌ها در همان جایی شکل گرفت که چند سال قبل، در جریان امضاها و توافق‌ها عنوان شد اگر می‌خواهید گلوگاه نظام را ببندید، باید اقتصاد را هدف قرار دهید.»

برچسب ها: بانوان خوزستانی ، نقش آفرینی زنان
خبرهای مرتبط
برگزاری رویداد رسانه‌ای طنین ویژه بانوان با هدف جریان‌سازی رسانه
نقش‌آفرینی بانوان در جنگ نرم و رسانه‌ای/ تاکید بر خودسازی، جامعه‌سازی و تمدن‌پردازی
کسب گواهی‌نامه افسری توسط اولین بانوی دریانورد خوزستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
تاکید بر نقش بانوان در تقویت تاب‌آوری خانواده و مقابله با جنگ روانی
موسوی‌زاده: دشمنان با دروغ‌پراکنی به دنبال مشوش کردن ذهن مردم هستند
برگزاری رویداد رسانه‌ای طنین ویژه بانوان با هدف جریان‌سازی رسانه
هوای ۸ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم
شعار سال زراعی خوزستان؛ افزایش بهره‌وری و عملکرد در واحد سطح
نصب دو فرستنده در ایستگاه خیبر دهدز برای افزایش پوشش پخش شبکه‌های HD
نقش‌آفرینی بانوان در جنگ نرم و رسانه‌ای/ تاکید بر خودسازی، جامعه‌سازی و تمدن‌پردازی