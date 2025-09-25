باشگاه خبرنگاران جوان؛ راضیه میرسالاری- خانم محمدی، پژوهشگر و هادی سیاسی برتر خواهران در خوزستان، اظهار کرد: «خانواده‌ها و مادران بسیار خوب عمل کردند؛ هم در کمک به فرزندان‌شان در موضوع تاب‌آوری و هم در حمایت از همسران‌شان در برابر آسیب‌ها و مشکلات اقتصادی. این همراهی و نقش‌آفرینی بانوان در خانواده و اجتماع، نمونه‌ای کوچک اما بسیار ارزشمند است.»

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۸ افزود: «ایشان همواره با نگاه حکیمانه و آینده‌نگر، دو جریان اصلی پس از انقلاب را تبیین کردند؛ خط تحریم و خط تحریف. امروز بسیاری از مردم خط تحریم را می‌شناسند، اما نسبت به خط تحریف آگاهی کمتری دارند؛ در حالی که خط تحریف، زمینه‌ساز و پشتوانه تحریم‌هاست.»

این پژوهشگر سیاسی تصریح کرد: «رهبر معظم انقلاب تأکید کردند طراحی تحریم‌ها در همان جایی شکل گرفت که چند سال قبل، در جریان امضاها و توافق‌ها عنوان شد اگر می‌خواهید گلوگاه نظام را ببندید، باید اقتصاد را هدف قرار دهید.»