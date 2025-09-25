باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات اندونزی اعلام کردند که بیش از ۱۰۰۰ کودک در جاوه غربی اندونزی این هفته از ناهار مدرسه دچار مسمومیت غذایی شده‌اند که جدیدترین مورد از یک سری شیوع بیماری و شکست دیگری برای برنامه وعده‌های غذایی رایگان چند میلیارد دلاری رئیس جمهور است.

ددی مولیادی، فرماندار جاوه غربی روز پنجشنبه به رویترز گفت که این مسمومیت گسترده در چهار منطقه از استان جاوه غربی گزارش شده است، که در پی آن سازمان‌های غیردولتی به دلیل نگرانی‌های بهداشتی خواستار تعلیق این برنامه شدند.

آخرین موارد پس از مسمومیت ۸۰۰ دانش‌آموزی است که هفته گذشته در استان‌های جاوه غربی و سولاوسی مرکزی ناهار مدرسه خوردند، که تحت برنامه وعده‌های غذایی مغذی رایگان رئیس جمهور پرابووو سوبیانتو تهیه شده بود. سوالاتی در مورد استاندارد‌ها و نظارت بر این طرح مطرح شده است، طرحی که به سرعت گسترش یافته و بیش از ۲۰ میلیون دریافت‌کننده را در بر گرفته است و هدف بلندپروازانه آن تغذیه ۸۳ میلیون نفر از ۲۸۰ میلیون نفر جمعیت اندونزی تا پایان سال است. بودجه ۱۷۱ تریلیون روپیه‌ای (۱۰.۲۲ میلیارد دلاری) این برنامه سال آینده دو برابر خواهد شد.

فرماندار مولیادی گفت که بیش از ۴۷۰ دانش‌آموز روز دوشنبه پس از خوردن ناهار رایگان در غرب باندونگ بیمار شدند و سه شیوع دیگر در روز چهارشنبه در آنجا و در منطقه سوکابومی رخ داد که حداقل ۵۸۰ کودک را تحت تأثیر قرار داد.

مولیادی گفت: "ما باید کسانی را که این برنامه را اجرا می‌کنند ارزیابی کنیم و مهمترین چیز این است که چگونه با آسیب‌های روانی دانش‌آموزان پس از خوردن غذا مقابله کنیم. " وی افزود که بیمارستان‌های کوچک در غرب باندونگ مملو از دانش‌آموزان بیمار هستند.

دادان هیندایانا، رئیس آژانس ملی تغذیه که بر برنامه وعده‌های غذایی رایگان نظارت دارد، گفت که آشپزخانه‌هایی که موارد مسمومیت داشته‌اند، به حالت تعلیق درآمده است.

شبکه تلویزیونی محلی کومپاس تی‌وی تصاویری از یک سالن ورزشی محلی در غرب باندونگ را نشان داد که به یک مرکز درمانی موقت تبدیل شده بود، با ده‌ها دانش‌آموز بیمار روی تخت‌های تاشو و برخی دیگر که از درد روی زمین افتاده بودند.

تصاویر دیگر نشان می‌داد که دانش‌آموزانی در خارج از ساختمان‌های بیمارستان تحت درمان حضور دارند و آمبولانس‌ها در حال رفت و آمد هستند.

طبق گزارش اندیشکده شبکه دیده‌بان آموزش، پیش از حادثه این هفته، حداقل ۶۴۵۲ کودک در سراسر کشور از زمان اجرای این برنامه در ژانویه، از مسمومیت غذایی رنج برده‌اند.

فرماندار مولیادی گفت که آشپزخانه‌ها وظیفه داشتند به تعداد زیادی از دانش‌آموزان غذا بدهند و دور از مدارس قرار داشتند و آنها را مجبور می‌کردند خیلی زود، گاهی شب قبل از سرو ناهار، شروع به پخت و پز کنند.

وی گفت: "وقتی غذا هنوز گرم بود، بلافاصله در سینی گذاشته می‌شد و سینی بسته می‌شد و باعث می‌شد فاسد و بیات شود. "

مولیادی افزود که دولت محلی به دلیل مسمومیت غذایی گسترده، وضعیت اضطراری بهداشتی را برای منطقه غرب باندونگ اعلام کرده است و به دولت استانی اجازه می‌دهد بودجه‌ای را برای رسیدگی به این موارد اختصاص دهد.

منبع: رویترز