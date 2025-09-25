باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

معرفی محصولات کشاورزی که بذر  آن‌ها اصلاح شده‌اند + فیلم

پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای در مورد محصولات کشاورزی توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم مقیسه، رئیس پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای در گفتگو با  برنامه صبح بخیر ایران‌ در خصوص محصولات کشاورزی و اصلاح بذر نکاتی بیان‌ کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
معرفی محصولات کشاورزی که بذر  آن‌ها اصلاح شده‌اند + فیلم
young journalists club

رابطه‌ای میان نصب تجهیزات نظارتی CTBT و ترور دانشمندان هسته‌ای وجود دارد؟ + تصاویر

ورژن هسته ای دیوار مهربانی+عکس

معرفی محصولات کشاورزی که بذر  آن‌ها اصلاح شده‌اند + فیلم
young journalists club

وقتی جهان به قدرت صلح آمیز هسته‌ای ایران اذعان می‌کند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
واکنش مردم در فضای مجازی به سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل + فیلم
۳۹۴۷

واکنش مردم در فضای مجازی به سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل + فیلم

۰۳ . مهر . ۱۴۰۴
مرکاوای ارتش صهیونیست در آتش «عصای موسی» + فیلم
۲۶۳۹

مرکاوای ارتش صهیونیست در آتش «عصای موسی» + فیلم

۰۳ . مهر . ۱۴۰۴
بدون تعارف با دبیر شورای عالی امنیت ملی + فیلم
۱۴۲۷

بدون تعارف با دبیر شورای عالی امنیت ملی + فیلم

۰۳ . مهر . ۱۴۰۴
چگونه جنگ، اقتصاد اسرائیل را به انزوا کشاند؟ + فیلم
۶۳۵

چگونه جنگ، اقتصاد اسرائیل را به انزوا کشاند؟ + فیلم

۰۳ . مهر . ۱۴۰۴
از بارسلونا تا غزه؛ داستان ناوگانی که می‌خواهد تاریخ را تغییر دهد + فیلم
۴۳۷

از بارسلونا تا غزه؛ داستان ناوگانی که می‌خواهد تاریخ را تغییر دهد + فیلم

۰۳ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
پیشگامان آینده روستا و کشاورزی
۲۱:۳۷ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
قابل توجه کسانیکه متوجه پیشرفتهای علمی در
بخش کشاورزی نمی شوند و مرتبا کلمه تراریخته
را بکار می برند و،،،،،،،،، !!!
۰
۰
پاسخ دادن