فوت یک متهم با سابقه متعدد همکاری با منافقین در بیمارستان

یک متهم با سابقه متعدد همکاری با منافقین که در ابتدای ورود به زندان علاوه بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در خوداظهاری اعلام کرده بود سابقه تشنج دارد و داروی اعصاب و روان مصرف می‌کند، در بیمارستان فوت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه- در پی طرح برخی ادعا‌ها درباره یک زندانی زن به نام س. ر در رسانه‌های معاند، بررسی‌ها نشان می‌دهد این متهم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به اتهام ارتباط با گروهک نفاق بازداشت و با استفاده از تاسیسات قانونی و برخورداری از رافت اسلامی آزاد شده است، اما مجدد با جریان نفاق ارتباط گرفته است. 

او شش ماه پس از آزادی مشروط، متهم مجددا با جریان نفاق ارتباط گرفته و در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴، با در اختیار داشتن تجهیزاتی خاص در هنگام همکاری با گروهک تروریستی منافقین دستگیر می‌شود.

پس از دستگیری متهم و بررسی ارتباطات وی در فضای مجازی مشخص می‌شود متهم از سر پل خود در گروهک تروریستی منافقین ماموریت‌هایی را دریافت کرده بوده است و در فضای مجازی فیلم و عکس ماموریت‌های خرابکارانه خود از جمله آتش زدن پایگاه‌های بسیج و ورودی‌های مساجد را ارسال می‌کرده است. 

با بازداشت متهم س. ر و بررسی سوابق وی که متاسفانه با وجود بهره‌مندی قبلی رافت اسلامی مجدد با سر پل گروهک تروریستی منافقین ارتباط گرفته و حداقل ۱۰ عملیات از او دریافت کرده بوده و در حال تکمیل مراحل عملیاتی خود در تهران بوده است.

با توجه به شرایط متهم و اعتیاد وی به مواد مخدر صنعتی و براساس مفاد پرونده، بازپرس بلافاصله پس از تفهیم اتهام برای او قرار وثیقه صادر می‌کند که خانواده متهم از ارائه وثیقه برای آزادی متهم استنکاف کرده بودند.

براساس تحقیقات اولیه، نامبرده مبالغی جهت انجام ماموریت‌های خرابکارانه از سوی گروهک تروریستی منافقین دریافت کرده و آموزش‌هایی برای انجام اقدامات ایذایی از جمله ایجاد حریق دیده بود؛ بنابراین گزارش، نامبرده همچنین دارای پرونده پزشکی با سابقه تشنج علاوه بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی بوده است که در بدو ورود به زندان در سابقه پزشکی وی ثبت شده است. 

متهم در ابتدای ورود به زندان علاوه بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در خوداظهاری اعلام کرده بود سابقه تشنج دارد و داروی اعصاب و روان مصرف می‌کند که در پی معاینه صورت گرفته و تجویز پزشک دارو‌های وی در اختیارش قرار می‌گیرند و متهم در طول مدت حضور در زندان داروی اعصاب و روان مصرف می‌کرده است.

نگاهی به پرونده پزشکی متهم س. ر نشان می‌دهد در طول دوران بازداشت ۸ بار توسط پزشک عمومی و ۶ بار متخصص اعصاب و روان و داخلی ویزیت شده که تمام سوابق َآن در پرونده پزشکی او ثبت شده است.

متهم س. ر به علت ناراحتی اعصاب و روان و سابقه تشنج پرونده در پزشکی قانونی پرونده داشته و در دوران بازداشت جهت بررسی وضعیت اعصاب و روان دو بار به پزشکی قانونی اعزام شده است.

متهم مورد اشاره، در روز ۲۴ شهریور با علائم تهوع و تشنج به بهداری زندان منتقل شده و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، جهت انجام روند تکمیلی درمان به بیمارستان اعزام شده است.

نامبرده، پس از انتقال به زندان تحت درمان تخصصی قرار می‌گیرد، اما متاسفانه علی‌رغم اقدامات پزشکان و کادر درمان، صبح امروز بعد از چند روز بستری در بیمارستان فوت می‌کند.

برچسب ها: فوت زندانی ، دادگاه منافقین
خبرهای مرتبط
همسر شهید علیمحمدی: منافقین عامل انجام کار‌های کثیف کشور‌های غربی هستند
وکیل شکات پرونده منافقین:
منافقین در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کردند
وکیل شکات پرونده منافقین: گستره جنایات گروهک منافقین به وسعت مردم ایران است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۹
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
در جهل مرکب موند تا مرد بدبخت انشالله با مسعود رجوی محشور بشه اون دنیا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
تروریست عوضی چه زن چه مرد باید اعدام شود بلافاصله نباید اصلا دکتر می بردنش
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
خدا ازش نگذرد و از آتش جهنم خلاصی نداشته باشد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
شرش کم
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۷ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
سقط شد
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۲ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک به درک
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
به درک
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۵:۱۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
به جهنم که مُرد بره به دََرَک اَسفل(پایین ترین نقطه و قعر جهنم) که جایگاه منافقان است(إِنَّ الْمُنافِقینَ فِی الدَّرْک الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) جواب کارهاشو بده
۴
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
خدا جزای اعمال خبیث و شیطانی اش را داد
بدرک واصل و وارد جهنم شد
۵
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
هر کی آگاهانه طرف داعشیا رفت کوچکترین ترحمی نباید بهش بشه
۵
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
به درک اسفل السافلین
۶
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
مجاهدین خلق = خون آشامان خلق = خط قرمز بزرگ = غیر قابل ترحم
۳
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
منافقین خر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
به درک که مرد .
چرا این منافق با پرونده ی سیاه باید این همه از رأفت اسلامی برخوردار می شده که دوباره اعمال شوم خود را تکرار کند؟؟؟؟؟
۶
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
مرگ بر دشمنان مردم ایران ان شاءالله این زنک به جهنم رفته
۴
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
ایشان با سایقه درخشان تشریف بردن به سفر ابدی با دستی … خدا رحمت کند ولی خود کرده را تدبیر نیست حتی با زور
۷
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ریحانه
۱۵:۵۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
خدا ازش نگذره. چرا میگی خدا رحمت کند؟؟!!...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
باید بر اینها عذاب نازل شود
۱۲۳
راز جنایت شبانه در قلعه‌نو فاش شد
زمین‌گیر شدن اراذل و اوباش مسلح در تهران
واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی بزرگترین تهدید برای جان و معیشت کارگران است
تولید فیلم سینمایی با موضوع دفاع مقدس ۱۲ روزه
سالاری: هر ماه ۱۰۰ همت برای حقوق ۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی پرداخت می‌شود
کمبود حدود ۳۰۰۰ خودروی آتش‌نشانی در کشور
ساماندهی مشاغل و واحد‌های تولیدی ناایمن بازار تهران با تفاهمنامه شهرداری و اتاق اصناف
تمهیدات شهرداری تهران برای آغاز مهرماه/ معاینه فنی سرویس مدارس بدون نوبت است
بازدید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مرکز پیشرفته تصفیه فاضلاب چنگ‌بی هانگژو
آماده ایجاد یک ذخیره‌گاه زیست‌کره مشترک با کشور ارمنستان هستیم
آخرین اخبار
رویکرد هلال‌احمر برای استفاده از دانش و فناوری‌های نوین در امداد و نجات
دادستان‌ها حافظان عدالت زیست محیطی هستند
تولید فیلم سینمایی با موضوع دفاع مقدس ۱۲ روزه
کمبود حدود ۳۰۰۰ خودروی آتش‌نشانی در کشور
آماده ایجاد یک ذخیره‌گاه زیست‌کره مشترک با کشور ارمنستان هستیم
بازدید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مرکز پیشرفته تصفیه فاضلاب چنگ‌بی هانگژو
ساماندهی مشاغل و واحد‌های تولیدی ناایمن بازار تهران با تفاهمنامه شهرداری و اتاق اصناف
زمین‌گیر شدن اراذل و اوباش مسلح در تهران
سالاری: هر ماه ۱۰۰ همت برای حقوق ۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی پرداخت می‌شود
راز جنایت شبانه در قلعه‌نو فاش شد
تمهیدات شهرداری تهران برای آغاز مهرماه/ معاینه فنی سرویس مدارس بدون نوبت است
واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی بزرگترین تهدید برای جان و معیشت کارگران است
فوت یک متهم با سابقه متعدد همکاری با منافقین در بیمارستان
کشف ۱۶۷۰ میلیارد تومانی تجارت غیرقانونیِ دیجیتال از سوی پلیس
بازسازی اماکن خسارت دیده به کجا رسید؟
افزایش دوبرابری اعزام‌ها به عمره از ابتدای مهر ماه
چشمم ندید چاقو به شوهرم خورد
ترافیک عادی در معابر و بزرگراه‌های پایتخت
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
۵۲ سال؛ میانگین «سن» بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری
توانمندسازی ۱۸۵ هزار دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی در سال تحصیلی جدید