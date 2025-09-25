باشگاه استقلال پس از لغو ناگهانی بازی تیم فوتسال این باشگاه مقابل مس رفسنجان بیانیه صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی باشگاه استقلال؛ این باشگاه در واکنش به لغو ناگهانی دیدار تیم فوتسال بانوان استقلال مقابل مس رفسنجان، ضمن اعتراض شدید به روند تصمیم‌گیری سازمان لیگ، موارد زیر را به‌صورت رسمی اعلام می‌دارد:

۱. باشگاه استقلال با صرف هزینه‌های قابل‌توجه بابت رزرو اتوبوس، خرید بلیت هواپیما، رزرو هتل و همچنین آماده‌سازی فنی و بدنی بازیکنان، تمامی شرایط حضور در مسابقه را فراهم کرده بود. با این حال، سازمان لیگ در شب گذشته ساعت ۲۳:۰۰ و صرفاً از طریق تماس تلفنی، خبر لغو و تعویق مسابقه را اعلام نمود؛ تصمیمی که موجب وارد آمدن ضرر‌های مادی و معنوی فراوان به این باشگاه شده است.

۲. مطابق تبصره یک دستورالعمل مسابقات، هیچ تیمی مجاز به لغو یا انصراف از دو دیدار متوالی خود نیست. این در حالی است که تیم مس رفسنجان با عدول از این قاعده، مرتکب تخلف آشکار شده است. بر همین اساس، سازمان لیگ مکلف است بدون هیچ‌گونه اغماض، این تیم را از جدول مسابقات حذف کرده و مطابق مقررات اقدام نماید.

۳. حتی در صورت اعلام نتیجه ۳ بر صفر به سود استقلال، این تصمیم به هیچ عنوان جبران خسارات وارده نخواهد بود؛ زیرا در رقابت نزدیک تیم‌ها در صدر جدول، تفاضل گل می‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت قهرمانی باشد و چنین رویکردی عادلانه نیست.

۴. باشگاه استقلال با یادآوری اینکه در ۱۰ دوره اخیر لیگ برتر، مسابقات با نظم و انضباط برگزار شده است، تأکید می‌کند بی‌نظمی‌های اخیر به هیچ وجه نباید موجب تضییع حقوق تیم‌های مدعی، به‌ویژه استقلال، شود.

۵. باشگاه استقلال خواستار اجرای دقیق قوانین، برخورد قاطع با تیم مس رفسنجان و پاسخ‌گویی فوری سازمان لیگ نسبت به این تصمیمات است. بدیهی است در صورت تداوم این روند، باشگاه استقلال تمامی اقدامات قانونی لازم را از مجاری رسمی پیگیری خواهد کرد. ذ

