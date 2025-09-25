کاخ سفید با انتشار عکسی از دستگاه امضای خودکار جو بایدن، رئیس جمهور سابق به جای تصویر چهره او، وی را به سخره گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با نصب جدید پرتره‌ها در کاخ سفید، سلف دموکرات خود را به سخره گرفت.

روز چهارشنبه، «پیاده‌رو مشاهیر ریاست جمهوری» در بیرون دفتر بیضی شکل کاخ سفید در حالی رونمایی شد که شامل پرتره‌هایی با قاب طلایی از روسای جمهور گذشته به جز رئیس جمهور سابق، جو بایدن است. طبق تصاویری که کاخ سفید در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته است، قاب او شامل عکسی از اتوپن (دستگاه امضای خودکار) اوست.

یک مقام کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود، گفت که پرتره جایگزین بایدن ایده ترامپ بوده است.

رئیس جمهور جمهوری‌خواه، که به خاطر سبک تحریک‌آمیز و بی‌میلی‌اش به مخالفان سیاسی‌اش شناخته می‌شود، بار‌ها در طول ریاست جمهوری خود استفاده بایدن از اتوپن برای امضای اسناد رسمی را مورد انتقاد قرار داده است. ترامپ سلامت روانی بایدن را زیر سوال برده و گفته است که دستیاران، نه خود بایدن، تصمیمات کلیدی را گرفته‌اند.

بایدن و دستیاران سابقش این ادعا‌ها را رد کرده‌اند و بر نقش فعال رئیس جمهور در حکومت تأکید دارند. سخنگوی بایدن گفت که در مورد پرتره جدید نظری ندارد.

اتوپن وسیله‌ای است که برای کپی کردن دقیق امضای یک فرد، معمولاً برای اسناد با حجم بالا یا تشریفاتی استفاده می‌شود. این وسیله توسط روسای جمهور هر دو حزب اصلی برای امضای نامه‌ها و اعلامیه‌ها استفاده شده است.

حساب رسمی کاخ سفید در X نشان داد که ترامپ روز چهارشنبه در حال قدم زدن در راهروی بیرون دفتر بیضی شکل این تصویر را مشاهده می‌کند.

ترامپ از زمان روی کار آمدن در ژانویه تصاویر باراک اوباما و هیلاری کلینتون دموکرات‌ را نیز از معرض دید عموم برداشته  است.

منبع: رویترز

برچسب ها: جو بایدن ، دونالد ترامپ
