باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- محمد فرهاد اظهار کرد: میزان مصرف آب خانگی در کشور به ازای هر نفر ۱۶۲ لیتر بر ثانیه در شبانه‌روز است، اما در این استان، حدود ۱۸۲ لیتر در ثانیه است.

وی افزود: مصرف آب به طور سالیانه در استان کردستان ۱۱۸ میلیون مترمکعب است که ۹۴ میلیون مترمکعب در شهر‌ها و مابقی در روستا‌ها مصرف می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان ادامه داد: در یک دوره خشکسالی پنج ساله به سر می‌بریم و امسال شدیدترین سال آن است؛ لذا همواره تأکید ما بر مدیریت مصرف توسط شهروندان بوده و درخواست داریم تا جای امکان از مصارف غیرضرور با توجه به وضعیت فعلی آبی کشور و استان پرهیز کنند.

فرهاد یادآور شد: کاهش زمان استحمام و بکارگیری سردوش‌های کاهنده مصرف و عدم باز گذاشتن آب در هنگام مسواک زدن می‌تواند از جمله راهکار‌های ساده و در عین حال کاربردی مدیریت مصرف آب در میان خانواده‌ها باشد.

وی گفت: تبدیل انشعاب غیرمجاز به مجاز، رویکرد اصلی شرکت آبفا است و خوشبختانه در این زمینه گام‌های موثری برداشته شده است.