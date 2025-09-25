باشگاه خبرنگاران جوان _ فرامرز دانش فرماندار شهرستان نیکشهر در حاشیه این مراسم با قدردانی از اقدامات ارزشمند و ماندگار مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای جنوب استان، گفت: کلنگ زنی و آغاز عملیات احداث پل بزرگ جسیس در چانف با ۱۳۴ میلیارد تومان اعتبار گامی مهم و ماندگار در توسعه زیرساختها و خدمات رسانی در بخش آهوران است.
وی گفت: احداث این پل یکی از مطالبات دیرینه مردم بخش آهوران است که با پیگیریهای مستمر و مساعدت ویژه اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای جنوب استان محقق شده است.
دانش افزود: افتتاح همزمان ۲ راهدارخانه در بخشهای بنت و آهوران شهرستان نیکشهر اتفاقی کم نظیر و توسعه محور است که با تخصیص ماشین آلات نو راهداری، فصل تازه ایی از خدمات رسانی به روستاهای شهرستان نیکشهر آغاز خواهد شد.
فرماندار شهرستان نیکشهر در ادامه بیان کرد: یک دستگاه لودر و یک دستگاه گریدر مدل کوماتسو ۲۰۲۴ با نگاه عدالت محور مدیر کل راهداری جنوب استان به راهدارخانههای شهرستان نیکشهر اختصاص یافته است که در مواقع بحرانی و طوفانهای سیل آسا در این مناطق بخش بزرگی از نگرانیهای مردم را مرتفع میکند.
وی اظهار داشت که نگهداری از این ماشین آلات و استفاده بهینه از آنها با همراهی مردم محلی میتواند در تداوم خدمات رسانی موثر باشد.
فرامرز دانش فرماندار شهرستان نیکشهر گفت: با همت مجموعه راهداری نیکشهر اتفاقات و خدمات مهمی در سطح شهرستان انجام شده است که هم اکنون نیز چندین پروژه فعال در بخشهای مختلف در حال کار است.
"در حاشیه این برنامهها نیز مسئولین راهدارخانههای بنت و آهوران معرفی شدند. "
