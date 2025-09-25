قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت: بقعه تاریخی شیخ صفی الدین اردبیلی نمادی از هویت ایران اسلامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی دارابی با حضور در بقعه تاریخی شیخ صفیالدین اردبیلی، ضمن بازدید از بخشهای مختلف این مجموعه جهانی، به بررسی مسائل، چالشها و نیازهای حفاظتی و مدیریتی آن پرداخت.
او در جریان این بازدید ضمن بررسی مسائل و چالشهای موجود، بر ضرورت توجه بیشتر به مرمت بخشهای آسیبپذیر، ساماندهی محوطه و بهبود زیرساختهای گردشگری تأکید کرد.
قائم مقام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به جایگاه منحصربهفرد بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی در تاریخ، هنر و فرهنگ ایران، گفت: این مجموعه نه تنها یک اثر تاریخی، بلکه نمادی از هویت ایرانی و اسلامی و ظرفیت بزرگ گردشگری برای استان اردبیل است.
منبع: صدا و سیما