قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت: بقعه تاریخی شیخ صفی الدین اردبیلی نمادی از هویت ایران اسلامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی دارابی با حضور در بقعه تاریخی شیخ صفی‌الدین اردبیلی، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه جهانی، به بررسی مسائل، چالش‌ها و نیاز‌های حفاظتی و مدیریتی آن پرداخت.

او در جریان این بازدید ضمن بررسی مسائل و چالش‌های موجود، بر ضرورت توجه بیشتر به مرمت بخش‌های آسیب‌پذیر، سامان‌دهی محوطه و بهبود زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد.

قائم مقام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به جایگاه منحصر‌به‌فرد بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی در تاریخ، هنر و فرهنگ ایران، گفت: این مجموعه نه تنها یک اثر تاریخی، بلکه نمادی از هویت ایرانی و اسلامی و ظرفیت بزرگ گردشگری برای استان اردبیل است.

