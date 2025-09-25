مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۹۳ تبعه غیرمجاز در واحد‌های اقتصادی استان شناسایی و ۱۱۶ کارفرمای متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  احمد توصیفیان در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به بازرسی‌های انجام شده در راستای شناسایی کارگاه اتباع غیرمجاز اظهار کرد: در شش ماه اول سال از ۷۳۸ کارگاه بازرسی انجام شد. وی با اشاره به انجام اقدامات مشترک با نیروی انتظامی، گفت ۲۶۷ مورد گشت مشترک برای اجرای این طرح انجام شده است.

وی افزود: در پی این بازرسی‌ها، ۳۹۳ تبعه غیرمجاز شناسایی و ۱۱۶ کارفرمای متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان بر تداوم نظارت‌های جدی و مستمر برای برخورد با کارفرمایان متخلف و ساماندهی بازار کار استان تأکید کرد.

منبع: تعاون لرستان

برچسب ها: اتباع غیرمجاز ، لرستان
خبرهای مرتبط
اتباع غیرمجاز در مسیر برگشت؛ دشمن در کمین تحریک و تفرقه افکنی
لرستان جزو ۱۶ استان ممنوعه برای اتباع خارجی است
داستان دنباله دار قاچاق انسان در یزد انگار تمامی ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سردیس فاتح فتح المبین در بیرانشهر رونمایی شد
آبشار آب‌گرمه؛ بهشتی خلوت و دنج در دل طبیعت + فیلم
طعم شیرین انار کوهدشت به جشنواره‌ای ملی رسید
سد «تاج امیر» دلفان با دستور وزیر نیرو افتتاح شد
لرستان در انتظار بیداری یک رویا؛ سند توسعه‌ای که خاک می‌خورد
شناسایی ۳۹۳ تبعه غیرمجاز در واحد‌های اقتصادی لرستان
سد معشوره لرستان به عنوان طرح ملی تثبیت شد
جذب سرمایه‌گذار برای اجرای تصفیه خانه‌های استان ضروری است
آخرین اخبار
جذب سرمایه‌گذار برای اجرای تصفیه خانه‌های استان ضروری است
سد معشوره لرستان به عنوان طرح ملی تثبیت شد
شناسایی ۳۹۳ تبعه غیرمجاز در واحد‌های اقتصادی لرستان
سد «تاج امیر» دلفان با دستور وزیر نیرو افتتاح شد
طعم شیرین انار کوهدشت به جشنواره‌ای ملی رسید
آبشار آب‌گرمه؛ بهشتی خلوت و دنج در دل طبیعت + فیلم
لرستان در انتظار بیداری یک رویا؛ سند توسعه‌ای که خاک می‌خورد
سردیس فاتح فتح المبین در بیرانشهر رونمایی شد
پیش‌بینی تولید ۱۵۰ میلیون قطعه بچه ماهی اصلاح‌نژاد شده در لرستان
۱۳۲ روستای لرستان آبرسانی می‌شود
انسداد محور خرم آباد ـ بیرانشهر
بهره وری مناسبی از ظرفیت های آبی استان انجام نشده است/ پیگیری برای حق آبه معشوره
بزرگ‌ترین شهرک گلخانه‌ای غرب کشور در بروجرد؛ افق روشن برای امنیت غذایی
لرستان تشنه توسعه؛ آب، کشاورزی و بیکاری در گره‌ای ۳۰ ساله
پروژه از پیشرفت مناسبی برخوردار است/ افتتاح ۱۱ پروژه در استان
کشف ۷ میلیارد ریال طلاجات مسروقه در دورود/ ۲ سارق زن دستگیر شدند
فرماندار پلدختر منصوب شد