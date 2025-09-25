باشگاه خبرنگاران جوان - احمد توصیفیان در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به بازرسی‌های انجام شده در راستای شناسایی کارگاه اتباع غیرمجاز اظهار کرد: در شش ماه اول سال از ۷۳۸ کارگاه بازرسی انجام شد. وی با اشاره به انجام اقدامات مشترک با نیروی انتظامی، گفت ۲۶۷ مورد گشت مشترک برای اجرای این طرح انجام شده است.

وی افزود: در پی این بازرسی‌ها، ۳۹۳ تبعه غیرمجاز شناسایی و ۱۱۶ کارفرمای متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان بر تداوم نظارت‌های جدی و مستمر برای برخورد با کارفرمایان متخلف و ساماندهی بازار کار استان تأکید کرد.

منبع: تعاون لرستان