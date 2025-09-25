وزیر نیرو در بازدید از تصفیه خانه شهرستان ازنا گفت: جذب سرمایه‌گذار برای اجرای تصفیه خانه‌ها ضروری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر «عباس علی آبادی» گفت: پکیج‌های جذاب برای سرمایه گذاری در این بخش در شهرستان‌های مختلف استان در حال تدوین است.

وی با تاکید بر ضرورت جذب سرمایه گذار در این حوزه، ادامه داد: باهمت مسولان و نمایندگان استان اقدامات خوبی برای جذب سرمایه گذار در استان در دست پیگیری قرار دارد.

وزیر نیرو گفت: طی جلسه‌ای که با استاندار لرستان و نمایندگان استان داشتیم مقرر شد مزیت‌های هر شهرستان شناسایی شود و امروز هم وضعیت شهرستان‌های ازنا دورود و الیگودرز در حال بررسی و پیگیری می‌باشد.

به گفته علی آبادی، تلاش نمایندگان لرستان در این زمینه نیز مثال زدنی است.

وی اظهار کرد: قطعا سهم لرستان را از اعتبارات ملی در این حوزه با جدیت پیگیری می‌کنیم ولی متاسفانه در شرایط خشکسالی ۵ ساله هستیم و باید براساس اولویت‌ها نیز حرکت کرد.

مدیرعامل شرکت آبفا استان نیز در این زمینه گفت: تصفیه خانه شهرستان ازنا با جمعیت ۵۰ هزار نفری در ۲ فاز اجرا شده است.

«نور الدین نوریزدان» افزود: تصفیه خانه ازنا تنها شهری است که تا افق ۱۴۰۵ تکمیل می‌شود.

منبع: استانداری لرستان

برچسب ها: وزیر نیرو ، تصفیه خانه ، لرستان
خبرهای مرتبط
خواستار تامین اعتبار هرچه سریع‌تر «تصفیه خانه» کرمانشاه هستیم
بهره برداری از تصفیه خانه شهر ملایر
با حضور وزیر نیرو؛
تصفیه خانه شهرستان کنگاور به بهره برداری رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سردیس فاتح فتح المبین در بیرانشهر رونمایی شد
آبشار آب‌گرمه؛ بهشتی خلوت و دنج در دل طبیعت + فیلم
طعم شیرین انار کوهدشت به جشنواره‌ای ملی رسید
سد «تاج امیر» دلفان با دستور وزیر نیرو افتتاح شد
لرستان در انتظار بیداری یک رویا؛ سند توسعه‌ای که خاک می‌خورد
شناسایی ۳۹۳ تبعه غیرمجاز در واحد‌های اقتصادی لرستان
سد معشوره لرستان به عنوان طرح ملی تثبیت شد
جذب سرمایه‌گذار برای اجرای تصفیه خانه‌های استان ضروری است
آخرین اخبار
جذب سرمایه‌گذار برای اجرای تصفیه خانه‌های استان ضروری است
سد معشوره لرستان به عنوان طرح ملی تثبیت شد
شناسایی ۳۹۳ تبعه غیرمجاز در واحد‌های اقتصادی لرستان
سد «تاج امیر» دلفان با دستور وزیر نیرو افتتاح شد
طعم شیرین انار کوهدشت به جشنواره‌ای ملی رسید
آبشار آب‌گرمه؛ بهشتی خلوت و دنج در دل طبیعت + فیلم
لرستان در انتظار بیداری یک رویا؛ سند توسعه‌ای که خاک می‌خورد
سردیس فاتح فتح المبین در بیرانشهر رونمایی شد
پیش‌بینی تولید ۱۵۰ میلیون قطعه بچه ماهی اصلاح‌نژاد شده در لرستان
۱۳۲ روستای لرستان آبرسانی می‌شود
انسداد محور خرم آباد ـ بیرانشهر
بهره وری مناسبی از ظرفیت های آبی استان انجام نشده است/ پیگیری برای حق آبه معشوره
بزرگ‌ترین شهرک گلخانه‌ای غرب کشور در بروجرد؛ افق روشن برای امنیت غذایی
لرستان تشنه توسعه؛ آب، کشاورزی و بیکاری در گره‌ای ۳۰ ساله
پروژه از پیشرفت مناسبی برخوردار است/ افتتاح ۱۱ پروژه در استان
کشف ۷ میلیارد ریال طلاجات مسروقه در دورود/ ۲ سارق زن دستگیر شدند
فرماندار پلدختر منصوب شد