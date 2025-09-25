نخستین جشنواره برداشت گردوی گرمسیری در روستای چاه انجیر شهرستان حاجی آباد برگزار شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا سرایداری مدیر عامل شرکت آریا کشت بهمن و بهره بردار مزرعه کشت گردو در این جشنواره گفت: این مزرعه گردوی گرمسیری در زمینی به مساحت ۲۵۰ هکتار است که پس از چهار سال، نخستین بار محصول داده است.

مدیر اجرایی مزرعه گردو گفت: در این مزرعه ۹ رقم گردوی گرمسیری کشت شده است.

آسیه حاتمی افزود: امسال برداشت این محصول در هر هکتار پنج تن است و پیش بینی می‌شود تا دو سال آینده به هفت تن برسد.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی هم در این جشنواره گفت: اقدامات خوبی در زمینه دانش بنیان در این مزرعه صورت گرفته است که علاوه بر رونق تولید این محصول تجاری، موجب رونق گردشگری در این منطقه نیز می‌شود.

محمدمهدی برومندی افزود: هرمزگان یکی از استان‌های مهم کشور در زمینه تولیدات کشاورزی به ویژه در حوزه باغبانی و شیلات است.

وی با اشاره به اینکه در هرمزگان ۸۱ هزارهکتار باغ با بیش از یک میلیون تن محصولات باغبانی تولید می‌شود که در بازار‌های جهانی در رتبه‌های برتر قرار دارد گفت: تولید گردو گرمسیری برای نخستین بار در استان در این سطح وسیع می‌تواند موجب رونق بیشتر باغبانی در استان هرمزگان و شهرستان حاجی آباد شود.

در حاشیه این جشنواره از کتابی با عنوان گردشگری کشاورزی مزرعه بهمن رونمایی شد.

شهرستان حاجی آباد از مهترین مناطق کشت گردوی گرمسیری در کشور است.

منبع: صداوسیما مرکز خلیج فارس

برچسب ها: برگزاری جشنواره ، گردوی گرمسیری ، حاجی آباد
خبرهای مرتبط
شکرانه برداشت محصول در کهورستان بندرخمیر
نماینده ولی فقیه در هرمزگان؛
جشنواره های فرهنگی باید با رعایت ارزش های دینی و اجتماعی همراه باشد
شهرستان حاجی آباد دروازه شمالی ورود مهمانان نوروزی به هرمزگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری نخستین جشنواره برداشت گردوی گرمسیری در حاجی‌آباد
آخرین اخبار
برگزاری نخستین جشنواره برداشت گردوی گرمسیری در حاجی‌آباد
تساوی دربی هرمزگان در لیگ دسته اول فوتبال کشور
مسمومیت ۱۳ نفر بر اثر نشت گاز آمونیاک در کارخانه تن ماهی در بندرعباس
اعلام برنامه‌های هفته گردشگری هرمزگان با شعار «گردشگری و تحول پایدار»
دکتر مجید بیجندی سرپرست اداره کل هواشناسی هرمزگان شد
سرهنگ تیمور دولتیاری جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان شد
دربی هرمزگان در لیگ دسته اول فوتبال کشور
ورود دادستان مرکز استان هرمزگان به موضوع دفع پسماند در بندرعباس
دستگیری متخلفان شکار و صید در بندرعباس