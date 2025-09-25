رئیس مجمع نمایندگان مازندران گفت: نظارت این مجمع بر دستگاه‌های اجرایی تقویت می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالوحید فیاضی رئیس مجمع نمایندگان مازندران در جلسه نظارتی این مجمع که با حضور مدیر کل دیوان محاسبات مازندران با هدف بررسی و پیگیری عملکرد دستگاه‌های اجرایی برگزار شد گفت: نظارت مجمع بر دستگاه‌های اجرایی تقویت می‌شود.

او با تأکید بر لزوم پایبندی دستگاه‌ها به مقررات مربوط به قانون بودجه؛ دیوان محاسبات را بازوی قوی مجلس برای جلوگیری از انحراف بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی دانست و خواستار تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های استانی شد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در خانه ملت، گفت: جلسات نظارتی مجمع نمایندگان با هدف افزایش هماهنگی و تعامل بیشتر برای تحقق اهداف سند راهبردی پیشرفت استان مازندران تداوم خواهد یافت.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، دیوان محاسبات
