با اعلام فدراسیون کشتی ۴ داور کشورمان در بازی‌های آسیایی جوانان و کشور‌های اسلامی قضاوت خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مصلایی‌پور رئیس کمیسیون داوران فدراسیون کشتی از دعوت ۴ داور بین‌المللی ایران توسط اتحادیه جهانی کشتی به بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین و بازی‌های کشور‌های اسلامی در عربستان خبر داد.

بر این اساس محمد مصلایی‌پور و مهدی بشیرزاده داوران درجه S ۱ (المپیکی) در بازی‌های آسیایی جوانان که آبان ماه در کشور بحرین برگزار می‌شود، قضاوت خواهند کرد و نیما صادقی داور درجه S ۱ و حسام امامی داور درجه یک بین‌المللی نیز برای قضاوت در بازی‌های کشور‌های اسلامی که آبان ماه در عربستان برگزار می‌شود، دعوت شده‌اند.

برچسب ها: فدراسیون کشتی ، داوران کشتی ، داور ایرانی
تبادل نظر
