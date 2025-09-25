باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مصلایی‌پور رئیس کمیسیون داوران فدراسیون کشتی از دعوت ۴ داور بین‌المللی ایران توسط اتحادیه جهانی کشتی به بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین و بازی‌های کشور‌های اسلامی در عربستان خبر داد.

بر این اساس محمد مصلایی‌پور و مهدی بشیرزاده داوران درجه S ۱ (المپیکی) در بازی‌های آسیایی جوانان که آبان ماه در کشور بحرین برگزار می‌شود، قضاوت خواهند کرد و نیما صادقی داور درجه S ۱ و حسام امامی داور درجه یک بین‌المللی نیز برای قضاوت در بازی‌های کشور‌های اسلامی که آبان ماه در عربستان برگزار می‌شود، دعوت شده‌اند.