وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی به مناسبت فرارسیدن چهارم مهرماه، «روز جهانی بهداشت محیط»، آلودگی هوا را تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و مرگ خاموش کودکان خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و پیام آموزش پزشکی در این پیام، بر اهمیت محیط زیست سالم در ارتقای سلامت عمومی و ضرورت مقابله با آلودگی هوا تأکید کرد.

وزیر بهداشت در این پیام اظهار داشت: چهارم مهرماه که در تقویم مناسبت‌های جهانی سلامت، «روز جهانی بهداشت محیط» نامیده شده‌است، فرصت ارزشمندی است برای یادآوری و تأکید مجدد بر اهمیت و نقش بنیادین محیط زیست سالم در ارتقاء سلامت جامعه و اظهار قدردانی از همه کسانی که در این زمینه تلاش می‌کنند.

ظفرقندی در ادامه با اشاره به شعار سال جاری فدراسیون بین‌المللی بهداشت محیط با عنوان «هوای پاک، مردم سالم» افزود: این شعار با هدف جلب توجه جهانیان و نهاد‌های تأثیرگذار به مسئله حساس و شرایط بحرانی آلودگی هوا و آثار آن بر سلامت عمومی انتخاب شده‌است؛ موضوعی که در رویکرد دولت چهاردهم به نظام سلامت کشور به شکل ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهانی حوزه سلامت است، تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده و آمار‌های رسمی، آلودگی هوا هر سال باعث مرگ بیش از ۷۰۰ هزار کودک زیر ۵ سال در جهان می‌شود. در سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۵ درصد از کل مرگ‌ومیر کودکان زیر ۵ سال به آلودگی هوا نسبت داده شده است. در ایران نیز به‌طور میانگین، از هر ۱۰۰ هزار کودک زیر ۵ سال، حدود ۸ مورد مرگ ناشی از عفونت‌های دستگاه تنفسی تحتانی منتسب به آلودگی هوا گزارش شده است.

او ادامه داد: شواهد علمی به روشنی نشان می‌دهند که آلودگی هوا مهم‌ترین خطر محیطی برای سلامت انسان است. آلاینده‌های هوا موجب بروز بیماری‌های متعددی از جمله بیماری‌های قلبی ـ عروقی، تنفسی، انواع سرطان‌ها و حتی مرگ می‌شوند و هزینه‌های سنگینی در حوزه‌های سلامت، اقتصاد و رفاه اجتماعی بر کشور تحمیل می‌کنند.

وزیر بهداشت در ادامه راهکار‌هایی را برای مقابله با این بحران برشمرد و گفت: اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه برای کاهش آلاینده‌ها، ترویج و حمایت از روش‌های پایدار تولید انرژی پاک، ارتقای آگاهی عمومی، مطالبه‌گری مردمی، جلب حمایت مسئولان و افزایش تلاش متولیان سلامت از جمله اقدامات اساسی و ضروری در مواجهه با این مسئله هستند.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، ظفرقندی در پایان پیام خود ضمن تبریک این روز به فعالان بهداشت محیط در تمامی سطوح کشور، اعم از پژوهشی، ستادی، محیطی، دانشگاهی و غیردولتی، خاطرنشان کرد: از تلاش‌های مسئولانه و خستگی‌ناپذیر همه شما عزیزان سپاسگزارم و امیدوارم با مشارکت همه‌جانبه نهاد‌های مسئول، شهروندان، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها و بهره‌گیری از تجربیات موفق، بتوانیم محیطی پاک‌تر و جامعه‌ای سالم‌تر، شادتر و امیدوارتر بسازیم.