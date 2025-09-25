با وجود فاصله حدود ۲۷ برابری قیمت آرد دولتی و آزاد، بروز تخلف و انحراف در این حوزه محرز می‌باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محمدعلی رمضانی سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران در نشست هم اندیشی و بررسی وضعیت آرد و نان در مجمع نمایندگان استان مازندران ضمن تبیین وضعیت آرد و نان کشور و استان، چالش‌های محور این حوزه را وجود یارانه سنگین دولت و تفاوت فاحش قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد اعلام کرد و گفت: با وجود فاصله حدود ۲۷ برابری قیمت آرد دولتی و آزاد، بروز تخلف و انحراف در این حوزه محرز می‌باشد.

او با بررسی قیمت تمام شده گندم و آرد و نان در کشور و استان، افزود: یکی از بزرگترین چالش‌های استان مازندران سرانه بالای تعداد نانوایی است که اقتصاد نانوا را دچار آسیب کرده است.

رمضانی در ادامه با تحلیل وضعیت حوزه آرد و نان، گفت: بر اساس مستندات و اصلاحات انجام‌شده پس از هدفمندسازی آرد و نان در دهه ۸۰، شرایط این بخش به‌گونه‌ای پیش رفت که هر ساله میزان یارانه پرداختی در حوزه آرد و نان افزایش یافته است. همچنین نرخ خرید تضمینی گندم طی چهار سال گذشته موجب شد این فاصله بیشتر و گسترده‌تر شود. از این‌رو، تصمیم‌گیری و اصلاحات بنیادین در این بخش، کاری بسیار دشوار و پیچیده است و نیازمند عزم و اراده‌ای ملی می‌باشد.

در پایان این نشست، فعالان حوزه آرد و نان استان ضمن قدردانی از توجه نمایندگان مجلس به مسائل این حوزه، خواستار همکاری نزدیک‌تر و هم‌افزایی مؤثر میان نمایندگان و بخش خصوصی شدند. آنان تأکید کردند که دستیابی به نتایج پایدار و کارآمد تنها در سایه همفکری، انسجام و تعامل ویژه میان همه ارکان تصمیم‌گیر امکان‌پذیر است.

برچسب ها: قیمت نان ، نانوایی های مازندران
