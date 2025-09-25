باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ محمد حق‌پرست در تشریح این خبر بیان داشت: در پی اعلام سانحه رانندگی در ۱۵ کیلومتری محور میناب-جاسک و در محدوده روستای قادرخانی، بلافاصله عوامل انتظامی و پلیس راه به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی مشاهده شد یک دستگاه خودروی نیسان حامل سوخت قاچاق با یکدستگاه خودروی پژو ۴۰۵ برخورد کرده که بر اثر شدت حادثه هر دو خودرو طعمه حریق شده و رانندگان آنها به علت آتش سوزی جان خود را از دست داده‌اند که با تلاش مأموران آتش نشانی و نیرو‌های مردمی اطفاء حریق انجام شد.

سرهنگ حق‌پرست تصریح کرد: بررسی‌های اولیه پلیس نشان می‌دهد راننده خودروی نیسان سوخت‌بر علت اصلی این حادثه بوده است. با این حال تحقیقات تخصصی برای تعیین دقیق علت حادثه در حال بررسی است.

وی همچنین نسبت به خطرات خودرو‌های حامل سوخت قاچاق در جاده‌ها هشدار داد و گفت: این نوع وسایل نقلیه به دلیل بار غیرایمن، سرعت بالا و رانندگی پرخطر، تهدید بزرگی برای جان خود و دیگران هستند و پلیس در برخورد با این خودرو‌های حادثه‌ساز قاطع خواهد بود.

منبع: پلیس هرمزگان