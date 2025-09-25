باشگاه خبرنگاران جوان - انفجار معدن زغالسنگ طبس پرتلفاتترین حادثه مربوط به معادن در ایران بود که ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ در یکی از کارگاههای شرکت زغالسنگ معدنجوی طبس رخ داد. در این حادثه که ناشی از نشت گاز متان بود، متاسفانه ۵۳ نفر از کارگران کشورمان جان باختند.
در اولین سالگرد این حادثه تلخ، «سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور مهمان باشگاه خبرنگاران جوان شد تا درباره اقداماتی که در این یکسال برای افزایش ایمنی کارگران بویژه کارگران معدن صورت گرفته، با ما به گفتگو بنشیند.
گلپور در این گفتگو با گلایه از عدم در اختیار داشتن تجهیزات ایمنی کافی توسط کارگران گفت: در ایران قریب به ۱۳۰ هزار کارگر در بخش معدن کار میکنند که از این تعداد حدود ۱۰ هزار نفر در شرایط سخت معدن زغالسنگ کار میکنند، اما همچنان شاهدیم که یکسال پس از حادثه تلخ معدن زغالسنگ طبس هنوز هیچ اقدامی برای حفظ جان کارگران معدن صورت نگرفته است.
به گفته او، این در حالیست که هر سال هزاران میلیارد تومان تحت عنوان عوارض معدن به حساب دولت واریز میشود و قاعدتا باید صرف بهبود وضعیت معادن و وضعیت ایمنی کارگران و محیط کار آنها شود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در ادامه با بیان اینکه برای یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد صنفی در سراسر کشور، وزارت کار تنها ۸۰۰ نفر بازرس دارد، گفت: متاسفانه در چنین شرایط سختی که کارگر ایرانی با آن دست و پنجه نرم میکند، زمزمههایی به گوش میرسد که وزارت کار قصد دارد همین بازرسی ناکافی و ناکارآمدی که وجود دارد را به بخش خصوصی واگذار کند؛ در صورتی که در تمام کشورهای حتی پیشرفته دنیا، موضوع ایمنی و سلامت کارگران و بهداشت محیط کار در اختیار دولت است.
گلپور با تاکید بر لزوم ورود نهادهای مسئول به این موضوع تصریح کرد: اکنون که بازرسی کار و ایمنی و بهداشت محیط کار در دست دولت است، وضع معیشتی کارگران و ایمنی محیطهای کار اینگونه است، تصور کنید اگر این موضوع به بخش خصوصی واگذار شود و عملا هیچ نظارتی برروی آن اعمال نشود، چه شکلی پیدا خواهد کرد!
مشروح گفتگوی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با باشگاه خبرنگاران جوان را میتوانید در ویدئوی زیر مشاهده کنید.