رئیس انجمن صنفی کارگران می‌گوید یکسال پس از حادثه معدن طبس، نه تنها اقدامی برای افزایش ایمنی کارگران انجام نشده بلکه گفته می‌شود که قرار است بازرسی کار به بخش خصوصی واگذار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - انفجار معدن زغال‌سنگ طبس پرتلفات‌ترین حادثه مربوط به معادن در ایران بود که ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال‌سنگ معدنجوی طبس رخ داد. در این حادثه که ناشی از نشت گاز متان بود، متاسفانه ۵۳ نفر از کارگران کشورمان جان باختند.

در اولین سالگرد این حادثه تلخ، «سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور مهمان باشگاه خبرنگاران جوان شد تا درباره اقداماتی که در این یکسال برای افزایش ایمنی کارگران بویژه کارگران معدن صورت گرفته، با ما به گفتگو بنشیند.

گلپور در این گفتگو با گلایه از عدم در اختیار داشتن تجهیزات ایمنی کافی توسط کارگران گفت: در ایران قریب به ۱۳۰ هزار کارگر در بخش معدن کار می‌کنند که از این تعداد حدود ۱۰ هزار نفر در شرایط سخت معدن زغال‌سنگ کار می‌کنند، اما همچنان شاهدیم که یکسال پس از حادثه تلخ معدن زغال‌سنگ طبس هنوز هیچ اقدامی برای حفظ جان کارگران معدن صورت نگرفته است. 

به گفته او، این در حالیست که هر سال هزاران میلیارد تومان تحت عنوان عوارض معدن به حساب دولت واریز می‌شود و قاعدتا باید صرف بهبود وضعیت معادن و وضعیت ایمنی کارگران و محیط کار آنها شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه با بیان اینکه برای یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد صنفی در سراسر کشور، وزارت کار تنها ۸۰۰ نفر بازرس دارد، گفت: متاسفانه در چنین شرایط سختی که کارگر ایرانی با آن دست و پنجه نرم می‌کند،  زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که وزارت کار قصد دارد همین بازرسی ناکافی و ناکارآمدی که وجود دارد را به بخش خصوصی واگذار کند؛ در صورتی که در تمام کشورهای حتی پیشرفته دنیا، موضوع ایمنی و سلامت کارگران و بهداشت محیط کار در اختیار دولت است.

گلپور با تاکید بر لزوم ورود نهادهای مسئول به این موضوع تصریح کرد: اکنون که بازرسی کار و ایمنی و بهداشت محیط کار در دست دولت است، وضع معیشتی کارگران و ایمنی محیط‌های کار اینگونه است، تصور کنید اگر این موضوع به بخش خصوصی واگذار شود و عملا هیچ نظارتی برروی آن اعمال نشود، چه شکلی پیدا خواهد کرد!

مشروح گفتگوی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با باشگاه خبرنگاران جوان را می‌توانید در ویدئوی زیر مشاهده کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، کارگران
خبرهای مرتبط
سهم‌ کارگران در تصمیم گیری‌های جامعه بسیار اندک است
رئیس انجمن‌های صنفی کارگران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
چرا دو نفر باید با کار مساوی حقوق متفاوت بگیرند؟/ اولین آسیب اتباع متوجه جامعه کارگری است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چشمم ندید چاقو به شوهرم خورد
۵۲ سال؛ میانگین «سن» بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری
توانمندسازی ۱۸۵ هزار دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی در سال تحصیلی جدید
ترافیک عادی در معابر و بزرگراه‌های پایتخت
فوت یک متهم با سابقه متعدد همکاری با منافقین در بیمارستان
کشف ۱۶۷۰ میلیارد تومانی تجارت غیرقانونیِ دیجیتال از سوی پلیس
افزایش دوبرابری اعزام‌ها از ابتدای مهر ماه/ فعال شدن مدینه قبل و مدینه بعد برای عمره گزاران ایرانی
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
بازسازی اماکن خسارت دیده به کجا رسید؟
آخرین اخبار
فوت یک متهم با سابقه متعدد همکاری با منافقین در بیمارستان
کشف ۱۶۷۰ میلیارد تومانی تجارت غیرقانونیِ دیجیتال از سوی پلیس
بازسازی اماکن خسارت دیده به کجا رسید؟
افزایش دوبرابری اعزام‌ها از ابتدای مهر ماه/ فعال شدن مدینه قبل و مدینه بعد برای عمره گزاران ایرانی
چشمم ندید چاقو به شوهرم خورد
ترافیک عادی در معابر و بزرگراه‌های پایتخت
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
۵۲ سال؛ میانگین «سن» بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری
توانمندسازی ۱۸۵ هزار دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی در سال تحصیلی جدید
نامگذاری خیابانی در منطقه ۱۱ به نام استاد فریدون شهبازیان
۲۱۳ گلوگاه فساد شناسایی و ۵۰ مورد مسدود یا اصلاح شده است
اوحدی: فاجعه منا نباید به فراموشی سپرده شود
آغاز دوباره پس از ۱۷ سال؛ «مرکز نمایش‌های آیینی صبا» جان می‌گیرد
تأکید فرماندار تهران بر مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها در هفته فرهنگی تهران
افتتاح فضاهای آموزشی بنیاد مستضعفان در فردیس؛ تحولی نو در آموزش مناطق محروم
۲۰ ماه تلاش برای ساخت هزار کلاس درس
هم‌افزایی نهادها کلید موفقیت در مقاوم‌سازی مدارس سنگی است
آتش‌سوزی پژو ۲۰۶ در بزرگراه همت
۱۵۰ همت مطالبات قطعی از کارفرمایان داریم
صارمی: تراکم شناور در تهران برای ساخت و ساز وجود ندارد
هوش مصنوعی می‌تواند به قضات در صدور آرای مستدل کمک کند
تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی خودرو‌ها در تهران
اعلام محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته در جاده‌های شمالی کشور
تعداد قابل توجه روز‌های آلوده تهران در سال جاری/ لزوم اقدام فوری برای کاهش آلاینده‌ها
حفظ شأن وکالت و صیانت از اعتماد عمومی از رسالت‌های اصلی کانون‌های وکلا است
جزئیات حریق در یک ساختمان مسکونی و تجاری در خیابان ولیعصر تهران
راهکار‌های جذاب برای کاهش اضطراب کودکان توسط والدین + فیلم
ایستگاه مترو میدان شهری ری تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد
بوی این گل‌ها آزاردهنده است
آخرین خبرها از دارو‌های تک‌نسخه‌ای؛ تحویل رایگان دارو در درب منزل توسط جمعیت هلال‌احمر