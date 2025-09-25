باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ایتالیا و اسپانیا پس از پرتاب بمبهای «فلشبنگ» توسط پهپادها، برای تضمین امنیت ناوگان غزه در دریای مدیترانه مداخله کردند.
فعالانی که در ناوگان جهانی صمود شرکت دارند و برای شکستن محاصره اسرائیل در قلمرو فلسطین به سمت نوار غزه حرکت میکنند، در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵ سوار بر یک قایق بادبانی از بندر شمالی بنزرت تونس حرکت کردند.
پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا گفته است که نیروی دریایی کشورش به ایتالیا در اعزام کشتیهای جنگی برای محافظت از ناوگان جهانی صمود که در آبهای بینالمللی در مسیر تحویل کمک به غزه مورد حمله پهپادی قرار گرفته است، خواهد پیوست.
سانچز روز چهارشنبه در نیویورک، جایی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) شرکت کرده، در گفتوگو با خبرنگاران گفت که قوانین بینالمللی باید رعایت شود و شهروندان ۴۵ کشور شرکتکننده در این ماموریت امدادرسانی حق دارند بدون هیچ آسیبی در دریای مدیترانه دریانوردی کنند.
او گفت: «دولت اسپانیا خواستار رعایت قوانین بینالمللی و احترام به حق شهروندانش برای پیمایش دریای مدیترانه در شرایط ایمن است. فردا یک کشتی نیروی دریایی از کارتاخنا با تمام منابع لازم اعزام خواهیم کرد تا در صورت لزوم به ناوگان کمک کرده و عملیات نجات را انجام دهد.»
چهارشنبه شب، فعالان موجی از حملات پهپادها و هواپیماهای اسرائیلی را توصیف کردند که کشتیهای ناوگان کوچک را هدف قرار دادند، چیزی که سازماندهندگان ناوگان آن را «تشدید نگرانکننده و خطرناک» توصیف کردند.بعدی
چندین قایق توسط پهپادها هدف قرار گرفتند که مواد منفجره از نوع فلشبنگ و سایر "اشیاء ناشناس" را روی قایقها و مسافران در نزدیکی آنها انداختند. پارازیت رادیویی عمدی همچنین باعث «انسداد گسترده در ارتباطات» بین کشتیها شده است.
با انتشار خبر حمله پهپادی، نیروی دریایی ایتالیا اعلام کرد که پس از محکومیت حملات شبانه توسط وزیر دفاع، گیدو کروستو، یک ناوچه برای کمک به هرگونه عملیات نجات مربوط به این ناوگان اعزام خواهد کرد.
دو قانونگذار از اپوزیسیون چپگرای ایتالیا در این ناوگان شرکت دارند که اکنون گزارش شده است که از حدود ۵۰ قایق غیرنظامی تشکیل شده است که حامل کمکهای امدادی هستند و امیدوارند محاصره دریایی نوار غزه توسط اسرائیل را بشکنند.
آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا نیز اظهار داشت که «شهروندان ایتالیایی، به همراه اعضای پارلمان و نمایندگان پارلمان اروپا» در این ناوگان حضور دارند که شامل فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران و گرتا تونبرگ، فعال محیط زیست سوئدی نیز میشود.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد: «برای اطمینان از ایمنی آنها، وزارت امور خارجه پیش از این به مقامات اسرائیلی اطلاع داده بود که هرگونه عملیاتی که به نیروهای اسرائیلی واگذار میشود باید مطابق با قوانین بینالمللی و اصل احتیاط مطلق انجام شود.»
در این بیانیه آمده است: «وزیر تاجانی از سفارت ایتالیا در تل آویو خواسته است تا اطلاعات را جمعآوری کند و درخواست قبلی خود را از اسرائیل برای تضمین حفاظت مطلق از پرسنل حاضر در ناوگان تکرار کند.»
در بیانیهای، ناوگان جهانی صمود اعلام کرد که تلاشهای مکرر اسرائیل برای استفاده از چنین تاکتیکهایی برای ارعاب شرکتکنندگان در ناوگان کارساز نخواهد بود و از کشورهای عضو سازمان ملل متحد که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت میکنند، خواست تا این حملات را در دستور کار مذاکرات قرار دهند.
تونبرگ که دومین تلاش خود را برای شکستن محاصره اسرائیل انجام میدهد روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که هر شب پهپادها ناوگان را تعقیب میکنند.
او در یک تماس ویدئویی در کشتی گفت: «این ماموریت مربوط به غزه است، نه ما؛ و هر خطری که ما بتوانیم بپذیریم حتی به خطراتی که فلسطینیها هر روز با آن مواجه هستند، نزدیک هم نمیشود.»
