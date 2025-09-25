شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در وام فرزندآوری در شهرستان دهدشت استان کهگیلویه و بویر احمد ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وام فرزندآوری یکی از تسهیلاتی است که دولت به منظور حمایت از خانواده‌های دارای فرزند و تشویق به افزایش جمعیت در نظر گرفته شده است. این وام‌ها به خانواده‌هایی که پس از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۰ فرزندی به دنیا آورده‌اند تعلق می‌گیرد و می‌تواند کمک بزرگی برای تأمین نیاز‌های مالی خانواده‌ها باشد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در ارائه تسهیلات فرزند آوری در شهرستان دهدشت استان کهگیلویه و بویر احمد ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیر لطفا راجع به وام فرزندآوری گزارشی تهیه کنید. بتده در بانک ملت شهرستان دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد گزارشی تهیه کنید. برای یک وام ۱۶۵ میلیون تومانی بالای ۵۰ تا ضامن بردم. نپذیرفتند. من خودم معلم هستم. لطفا این مطلب را منعکس دهید.