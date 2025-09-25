باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - خامهزر، رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی گفت: نمایشگاه بینالمللی ایران-افغانستان از بیست و ششم تا بیست و نهم مهرماه سال جاری در خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.
این رویداد که فرصتی مهم برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی و تجاری استان است، نیازمند همکاری گسترده رسانهها برای پوشش مؤثر و اطلاعرسانی بهموقع میباشد.
وی افزود : این نمایشگاه یک فرصت بزرگ برای معرفی خراسان جنوبی بهعنوان یکچ استان مرزی با ظرفیتهای اقتصادی منحصر بهفرد است. افغانستان بهعنوان شریک تجاری راهبردی ما در منطقه، میتواند فرصتی طلایی برای تبادل تجاری و سرمایهگذاری باشد.
خامهزر در ادامه تأکید کرد: رسانهها میتوانند نقش حیاتی در اطلاعرسانی این رویداد داشته باشند. با تولید محتوا و ارائه سوژههای خاص، رسانهها میتوانند این نمایشگاه و فرصتهای تجاری موجود در خراسان جنوبی را بهطور مؤثر به عموم مردم معرفی کنند.
وی افزود: فضای نمایشگاهی اگرچه محدود است، اما میتواند زمینهساز برگزاری رویدادهای بزرگتر در آینده باشد. ما بهعنوان اتاق بازرگانی و با حمایت رسانهها، میخواهیم پیاممان را به مردم و شرکتهای تجاری داخلی و بینالمللی برسانیم که خراسان جنوبی آماده همکاری و توسعه تجارت با افغانستان است.
آینهدار، مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی، نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت رسانه در پوشش این رویداد گفت:این نمایشگاه بینالمللی فرصتهای زیادی برای استان بهویژه در زمینه تجارت با افغانستان بهوجود خواهد آورد و ما بهعنوان رسانه ملی، تمام توان خود را برای معرفی این رویداد و ظرفیتهای اقتصادی استان بهکار خواهیم بست.
وی در ادامه گفت: مهمترین هدف این نمایشگاه معرفی خراسان جنوبی بهعنوان مرکز تجارت با افغانستان است و ما از این حرکت استقبال می کنیم امیدواریم با همکاری همه دستگاهها، این رویداد بهعنوان یک نقطه عطف در رشد اقتصادی استان شناخته شود.