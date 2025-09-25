باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اداره آتش‌نشانی تایوان روز پنجشنبه آمار کشته‌شدگان طوفان این هفته در سواحل شرقی دورافتاده خود را به ۱۴ نفر کاهش داد، زیرا امدادگران همچنان به جستجوی ۳۳ نفر که هنوز در میان گل و لای غلیظ و سیاه مفقود هستند، ادامه می دهند.

این مرگ‌ها پس از آن رخ داد که طوفان راگاسا باران شدیدی را به شهرستان هوالین آورد و باعث سرریز شدن دریاچه‌ای در کوهستان و جاری شدن دیواری از آب به سمت شهر کوچک گوانگفو شد.

با توجه به اینکه روز قبل اعلام شده بود ۱۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند، اداره آتش‌نشانی این تعداد را به ۱۴ نفر کاهش داد و گفت برخی از تلفات دو بار شمارش شده‌اند.

این اداره تعداد جدید مفقودین را ۳۳ نفر اعلام کرد، رقمی که روز چهارشنبه به ۱۵۲ نفر رسیده بود، زیرا دولت در جستجوی افرادی است که گزارش شده از دسترس خارج شده‌اند.

در مرکز شهر گوانگفو، ساکنان و امدادگران از جمله سربازان از بیل، سطل و بیل مکانیکی برای کنار زدن گل و لای و سنگ‌هایی که توسط آب‌های سیل حمل شده بودند، استفاده کردند.

در حالی که ایستگاه قطار گوانگفو دوباره فعال شده است، بزرگراه اصلی پس از آنکه سیل پل را با خود برد، مسدود شده است.

لای چینگ-ته، رئیس تایوان روز چهارشنبه متعهد شد که یک ماه از حقوق خود را به تلاش‌های امدادی برای ساکنان آواره اختصاص دهد و اواخر روز پنجشنبه از منطقه فاجعه دیده بازدید خواهد کرد.

در حالی که باران متوقف شده است، دولت هشدار‌های خود را در مورد سد حائل در یک منطقه کوهستانی دورافتاده پشت گوانگفو حفظ کرده است.

چن جون-جی، وزیر کشاورزی در تایپه به خبرنگاران گفت که منفجر کردن دیواره نگهدارنده دریاچه با مواد منفجره بسیار خطرناک است، زیرا می‌تواند مشکل را با رانش زمین بیشتر تشدید کند.

منبع: رویترز