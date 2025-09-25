باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت گاز استان اعلام کرد: به علت انجام تعمیرات اضطراری در شبکه توزیع، گاز مشترکان خیابان وصال، ضلع جنوبی بلوار امام رضا- حدفاصل بلوار امام خمینی تا بلوار ولیعصر، مجتمع پردیسان - بخشی از کوچه‌های پردیس روز شنبه پنجم مهر از ساعت ۹ تا ۱۷ قطع خواهد شد.

از مشترکان در این مناطق درخواست می‌شود ضمن رعایت کامل نکات ایمنی، از بسته بودن شیر‌های وسایل گازسوز تا قبل از وصل مجدد گاز اطمینان حاصل کنند. ضمناً از دستکاری تجهیزات مربوطه همچون کنتور و رگلاتور نیز خودداری کنند.

بلافاصله پس از اتمام عملیات، وصل مجدد گاز مشترکان از طریق مراجعه حضوری پرسنل امداد صورت خواهد پذیرفت؛ لذا به منظور رعایت کامل مسائل ایمنی در زمان وصل گاز حضور مشترکین در محل الزامی می‌باشد.

مشترکان محدوده اعلام شده در صورت نیاز می‌توانند با شماره تلفن ۱۹۴ و یا شماره ۰۲۸۳۲۵۷۹۹۹۲ دفتر امداد اداره گاز محمدیه تماس بگیرند.