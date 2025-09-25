مدیرعامل شرکت عمران سهند گفت:متقاضیان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی که در پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد بتوانند همین میزان از آورده خود را تامین کنند واجد شرایط دریافت تسهیلات ویژه دولت خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -فرهاد سعیدی در نشست مشترک با مدیران طرح نهضت ملی مسکن با موضوع  سیاست جدید حمایتی دولت از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گفت: تسهیلات پیش‌بینی شده به صورت قرض‌الحسنه با اقساط کم‌بهره و بازپرداخت ۱۵ ساله جهت تامین ۳۰ درصد باقی‌مانده از سهم آورده متقاضیان مشمول اختصاص می‌یابد.

مدیر عامل شرکت عمران گفت:این طرح با هدف تسهیل دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به مسکن و در عین حال حفظ انضباط مالی پروژه‌ها طراحی شده است.

سعیدی خاطرنشان کرد: شرکت عمران شهر جدید سهند با همکاری نهاد‌های ذیربط، فرآیند اجرایی این طرح حمایتی را پیگیری خواهد کرد تا گامی موثر در راستای خانه‌دار شدن اقشار نیازمند برداشته شود.

به دستور این نشست مدیران طرح نهضت ملی مسکن موظف شدند متقاضیان واجد شرایط را احراز و لیست مربوطه را جهت اقدام بعدی به تهران ارسال نمایند.

برچسب ها: نهضت ملی مسکن ، شرکت عمران سهند
خبرهای مرتبط
سرعت بخشی به پروژه‌های مسکن ملی در سهند
تعیین تکلیف ۲۰۲ وام مسکن در عجب شیر
افتتاح پروژه ۲۰ واحدی نهضت ملی مسکن هوراند دربهمن‌ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تبریز نقطه‌ای راهبردی برای ایجاد مراکز هوش مصنوعی
برگزاری جشن برداشت پسته در خسروشاه
حمایت از مددجویان در پروژه‌های بالای ۷۰ درصد پیشرفت
آخرین اخبار
حمایت از مددجویان در پروژه‌های بالای ۷۰ درصد پیشرفت
برگزاری جشن برداشت پسته در خسروشاه
تبریز نقطه‌ای راهبردی برای ایجاد مراکز هوش مصنوعی
کاهش ۲۵.۵ درصدی بارش‌ها در آذربایجان شرقی
حمایت جامعه روحانیت مبارز آذربایجان شرقی از بیانات رهبر انقلاب اسلامی