باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -فرهاد سعیدی در نشست مشترک با مدیران طرح نهضت ملی مسکن با موضوع سیاست جدید حمایتی دولت از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گفت: تسهیلات پیش‌بینی شده به صورت قرض‌الحسنه با اقساط کم‌بهره و بازپرداخت ۱۵ ساله جهت تامین ۳۰ درصد باقی‌مانده از سهم آورده متقاضیان مشمول اختصاص می‌یابد.

مدیر عامل شرکت عمران گفت:این طرح با هدف تسهیل دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به مسکن و در عین حال حفظ انضباط مالی پروژه‌ها طراحی شده است.

سعیدی خاطرنشان کرد: شرکت عمران شهر جدید سهند با همکاری نهاد‌های ذیربط، فرآیند اجرایی این طرح حمایتی را پیگیری خواهد کرد تا گامی موثر در راستای خانه‌دار شدن اقشار نیازمند برداشته شود.

به دستور این نشست مدیران طرح نهضت ملی مسکن موظف شدند متقاضیان واجد شرایط را احراز و لیست مربوطه را جهت اقدام بعدی به تهران ارسال نمایند.