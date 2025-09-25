باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۱ امروز (پنج شنبه سوم مهر) در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به مصاف جمهوری چک رفت.

تیم ملی والیبال ایران در این دیدار سه بر یک مغلوب شد و به کار خود در جام ۲۱ پایان داد.

پاتریک ایندرا با کسب ۲۲ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد و در تیم ایران نیز پوریا حسین خانزاده و علی حاجی‌پور با کسب ۱۸ پوئن، بهترین بازیکنان تیم ملی والیبال کشورمان بودند.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۱ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۵۴ پوئن در حمله، ۵ امتیاز در دفاع، ۷ پوئن سرویس و ۲۵ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال جمهوری چک نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۸ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۵ امتیاز حمله، ۷ دفاع، ۵ پوئن سرویس و ۳۱ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.