باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در نشست جهاد تبیین و مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس با محوریت رهاوردهای دفاع مقدس هشت‌ساله، ضمن تجلیل از شهدای دفاع مقدس و مقاومت، به‌ویژه سید حسن نصرالله، به تشریح شرایط آغاز جنگ تحمیلی و دستاوردهای عظیم آن پرداخت.

او با اشاره به آغاز جنگ در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، وضعیت بحرانی انقلاب نوپا را ترسیم کرد و از تزلزل نیروهای مسلح، خروج مستشاران آمریکایی، نبود تجهیزات نظامی پیشرفته، چالش‌های ناشی از ریاست‌جمهوری لیبرال‌ها، درگیری‌های قومی در نقاط مختلف کشور (خوزستان، کردستان، آذربایجان، ترکمن‌صحرا، سیستان و بلوچستان) و فعالیت گسترده گروهک‌های سیاسی و شبه‌نظامی (چریک‌های فدایی، مجاهدین خلق، گروه فرقان، حزب توده) یاد کرد که همگی تمامیت ارضی ایران را تهدید می‌کردند. وی تأکید کرد که نام‌گذاری گروه‌های تجزیه‌طلب با عنوان “خلق” از طراحی و هدایت خارجی حکایت داشت.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) با اشاره به بحران گروگان‌های آمریکایی و شکست عملیات طبس، آغاز جنگ در چنین شرایطی را نشانه حجم عظیم فشارهای داخلی و خارجی بر جمهوری اسلامی دانست.

او یادآور شد که در آن زمان، دو ابرقدرت جهان (آمریکا و شوروی) و اکثر کشورهای عربی منطقه از رژیم بعث عراق حمایت می‌کردند و تنها سوریه در کنار ایران ایستاد.

کلانتری تأکید کرد که ملت ایران با ایمان، ایثار و رهبری الهی توانست از این آزمون بزرگ سربلند بیرون آید و پایه‌های استقلال و عزت ملی را مستحکم کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کلانتری در ادامه به تبیین دستاوردهای جنگ تحمیلی پرداخت و با اشاره به انتشار بیش از هفت هزار عنوان کتاب درباره دفاع مقدس، بر لزوم نگارش ده‌ها هزار کتاب دیگر برای تبیین ابعاد این حماسه بزرگ تأکید کرد.

او با استناد به پیام تاریخی امام خمینی (ره) در اسفند ۱۳۶۷، معروف به منشور روحانیت، اظهار کرد که امام (ره) تصریح کردند انقلاب اسلامی در اکثر اهداف خود موفق بوده و حتی در جنگ نیز پیروزی از آن ملت ایران بوده است. دشمنان با وجود تحمیل خسارات سنگین، به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیدند؛ نه قرارداد الجزایر لغو شد، نه خوزستان جدا شد و نه حتی یک وجب از خاک ایران به تصرف درآمد.

کلانتری افزود: امام خمینی (ره) جنگ را بستری برای صدور انقلاب اسلامی به جهان دانستند و فرمودند که مظلومیت ملت ایران و تجاوز دشمنان در این جنگ برای جهانیان اثبات شد. دفاع مقدس، چهره واقعی قدرت‌های جهانی را آشکار کرد و موجب شناخت دوستان و دشمنان انقلاب شد.

او با اشاره به رشد صنایع نظامی در دوران جنگ، گفت: در شرایط تحریم و فشار، ایران توانست روی پای خود بایستد و تجهیزات نظامی بومی تولید کند. امروز اقتدار دفاعی کشور، حاصل همان ایستادگی و خودباوری دوران دفاع مقدس است. جنگ تحمیلی موجب تقویت روحیه برادری، وطن‌دوستی و وحدت ملی شد و به مردم منطقه نشان داد که می‌توان سال‌ها در برابر قدرت‌های جهانی مقاومت کرد. این جنگ، بیداری ملت‌های مسلمان از جمله در پاکستان، هند و افغانستان را نیز به دنبال داشت.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) با دعوت به مطالعه منشور روحانیت امام خمینی (ره)، آن را راهنمایی جامع برای شناخت جریان‌های سیاسی و مسیر انقلاب دانست. در پایان مراسم، با حضور سردار اسد و غلام‌رضا فرخی، قهرمان کشتی فرنگی جهان، خلعت خادمی افتخاری حرم مطهر به آقای فرخی اهدا شد.