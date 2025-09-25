۲ قلاده خرس قهوه‌ای در منطقه نشل شهرستان آمل بر اثر اصابت گلوله مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش جوامع محلی، ۲ قلاده خرس قهوه‌ای شامل یک خرس بالغ حدود ۷ ساله و یک توله ۵ تا ۶ ماهه در منطقه نشل شهرستان آمل بر اثر اصابت گلوله دچار جراحت شدند.

پس از دریافت گزارش، یگان حفاظت محیط زیست با همکاری نیرو‌های محلی موفق به زنده‌گیری این دو خرس به شدت مصدوم شد.

هر دو خرس برای انجام بررسی‌های دامپزشکی و درمان‌های اولیه به مرکز نگهداری و تیمار حیات‌وحش در پناهگاه سمسکنده ساری منتقل شدند.

بر اساس معاینات اولیه، در هر دو خرس، گلوله به ناحیه کمر اصابت کرده و شدت آسیب‌دیدگی آنها در دست بررسی دقیق‌تر دامپزشکان قرار دارد.

اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران ضمن محکوم کردن این اقدام غیرقانونی، اعلام کرد: «پیگیری‌های حقوقی و قضایی برای شناسایی و برخورد قانونی با عامل یا عاملان این تیراندازی در دستور کار قرار گرفته است.»

اخبار تکمیلی در خصوص وضعیت درمانی خرس‌ها و اقدامات قانونی مرتبط متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع:روابط‌عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران

برچسب ها: خرس قهوه ای ، شکارچیان غیرمجاز
خبرهای مرتبط
خرس تیرخورده هفت‌خال مازندران تحت درمان قرار گرفت
خرس تیرخورده هفت‌خال تلف شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال تا ۵ مهر
وجود ۴۴۵ هکتار باغ کیوی در بابل؛ پیش‌بینی برداشت ۱۵ هزار تنی
جریمه عاقبت کار مکانیک متقلب
تفاوت ۲۷ برابری قیمت آرد دولتی و آزاد؛ بروز تخلف در این حوزه محرز می‌باشد
تقویت نظارت مجمع نمایندگان مازندران بر دستگاه‌های اجرایی
آخرین اخبار
تفاوت ۲۷ برابری قیمت آرد دولتی و آزاد؛ بروز تخلف در این حوزه محرز می‌باشد
تقویت نظارت مجمع نمایندگان مازندران بر دستگاه‌های اجرایی
وجود ۴۴۵ هکتار باغ کیوی در بابل؛ پیش‌بینی برداشت ۱۵ هزار تنی
جریمه عاقبت کار مکانیک متقلب
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال تا ۵ مهر
اِلمان سکه ایلخانی ضرب آمل رونمایی شد
ورود مرغ مازندران به بازار کشور 
بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ ماموریت اورژانس بابل در شهریور ماه
آغاز لیگ برتر فوتبال ۱۸ سال کشور با دیدار شهروند جوان نور و کشاورز نوین طبرستان