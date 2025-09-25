باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش جوامع محلی، ۲ قلاده خرس قهوه‌ای شامل یک خرس بالغ حدود ۷ ساله و یک توله ۵ تا ۶ ماهه در منطقه نشل شهرستان آمل بر اثر اصابت گلوله دچار جراحت شدند.

پس از دریافت گزارش، یگان حفاظت محیط زیست با همکاری نیرو‌های محلی موفق به زنده‌گیری این دو خرس به شدت مصدوم شد.

هر دو خرس برای انجام بررسی‌های دامپزشکی و درمان‌های اولیه به مرکز نگهداری و تیمار حیات‌وحش در پناهگاه سمسکنده ساری منتقل شدند.

بر اساس معاینات اولیه، در هر دو خرس، گلوله به ناحیه کمر اصابت کرده و شدت آسیب‌دیدگی آنها در دست بررسی دقیق‌تر دامپزشکان قرار دارد.

اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران ضمن محکوم کردن این اقدام غیرقانونی، اعلام کرد: «پیگیری‌های حقوقی و قضایی برای شناسایی و برخورد قانونی با عامل یا عاملان این تیراندازی در دستور کار قرار گرفته است.»

اخبار تکمیلی در خصوص وضعیت درمانی خرس‌ها و اقدامات قانونی مرتبط متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع:روابط‌عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران