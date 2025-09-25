باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ محمدحسین واحدیان در مراسم جشن آغاز سال تحصیلی در دبستان دخترانه شهیدان رئیسی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی گفت: تعامل شهرداری و آموزش‌وپرورش اتفاقات خوبی را در برگزاری برنامه‌های متنوع در حوزه‌های مختلف رقم زده است.

شهردار شهرکرد با بیان اینکه ایده‌ها و تفکرات دانش‌آموزان تاثیر بسزایی در پیشبرد شهری زیبا می‌تواند داشته باشد، افزود: دانش‌آموزان آینده‌سازان کشور هستند و ارائه خدمت به دانش‌آموزان از وظایف شهرداری است.

واحدیان ادامه داد: یکی از اتفاقات مثبت ایجاد تفاهم‌نامه و رونمایی از دومین پیک شهروندی با موضوع زیباسازی شهر بود

وی از معلمان مدارس درخواست کرد: ضمن آموزش به دانش‌آموزان در ارتباط با این موضوع شهرداری را یاری دهند.

واحدیان گفت: از چند هفته گذشته آماده‌سازی محیط پیرامون مدارس توسط حوزه‌های مختلف شهرداری آغاز شده و همچنان ادامه دارد تا فضایی سرزنده و شاداب برای تحصیل دانش‌آموزان فراهم شود.

وی با قدردانی از نقش اثرگذار معلمان در پرورش نسل آینده تأکید کرد: شهرداری شهرکرد آمادگی دارد با اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی زمینه رشد و شکوفایی بیشتر دانش‌آموزان را فراهم کند.