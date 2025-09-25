باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار محمدجعفر اسدی در نشست جهاد تبیین و مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس، با ادای احترام به ارواح پاک شهدا، به‌ویژه امام حسین (ع)، اظهار کرد: هرآنچه امروز از عزت، شرافت و جایگاه دینی و ملی داریم، از برکت فرهنگ عاشورا و شهادت است.

او با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر ما هرچه داریم از محرم و صفر است، تأکید کرد که فرهنگ ایثار و مقاومت، ستون اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست.

سردار اسدی با تجلیل از بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری، نقش بی‌بدیل رهبری در هدایت کشتی انقلاب به سوی ساحل نجات را یادآور شد و گفت: پایداری امروز ما در برابر توطئه‌های دشمنان، مرهون ولایت فقیه و روحیه انقلابی ملت ایران است.

او با مرور خاطراتی از دوران دفاع مقدس، به تلاش‌های دشمنان برای نابودی انقلاب اسلامی اشاره کرد و از تبدیل سفارتخانه‌های بیگانه به مراکز جاسوسی و فعالیت گروه‌های تجزیه‌طلب و ضدانقلاب با حمایت خارجی در همان روز‌های نخست انقلاب سخن گفت و تأکید کرد که جوانان انقلابی با دست خالی، در قالب کمیته‌ها، بسیج و سپاه، در برابر این هجمه‌ها ایستادند.

سردار اسدی با اشاره به جنگ تحمیلی و حمایت گسترده کشور‌های غربی و عربی از رژیم بعث عراق، گفت: در شرایطی که ایران از ابتدایی‌ترین تجهیزات نظامی محروم بود، رزمندگان با ایمان و اراده، توانستند در برابر ارتش مجهز عراق مقاومت کرده و عزت و استقلال کشور را حفظ نمایند.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء سپاه با انتقاد از فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، اظهار کرد: امروز نیز همان دشمنان تلاش دارند با ابزار‌های اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای، ملت ایران را تحت فشار قرار دهند، اما ریشه‌های انقلاب آن‌قدر عمیق و استوار است که هیچ توطئه‌ای نمی‌تواند آن را متزلزل کند.

او با تأکید بر نقش ولایت فقیه در حفظ انسجام ملی، گفت: اگر هدایت‌های مقام معظم رهبری نبود، انقلاب در همان سال‌های نخست تحویل دشمنان می‌شد.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء سپاه افزود: شهدا با اثبات برادری و وفاداری خود، میراث اهل بیت را به ارث بردند و ما نیز باید با حفظ این مسیر، در خدمت اسلام و انقلاب باقی بمانیم.

سردار اسدی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و جهانی، افزود: برخلاف تصور برخی، قرن آینده قرن اسلام است و این مکتب، قدرت‌های جهانی را به چالش خواهد کشید.

او با بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس، به نقش رزمندگان در مقابله با تجاوز دشمنان اشاره کرد و گفت: ملت ایران با دست خالی در برابر ارتش‌های مجهز ایستاد و نشان داد که ایمان و اراده، برترین سلاح در برابر ظلم و تجاوز است.

سردار اسدی با انتقاد از جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت‌های غرب از آن، اظهار کرد: آنچه امروز در فلسطین و غزه می‌گذرد، نشان‌دهنده ترس دشمنان از بیداری اسلامی و مقاومت مردمی است.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء سپاه با اشاره به طوفان الاقصی و واکنش‌های جهانی به آن، گفت: این حرکت، چهره واقعی غرب را برملا کرد و موجب بیداری جوانان در کشور‌های اروپایی و آمریکایی شد.

او همچنین با بیان خاطره‌ای از جنگ ۳۳ روزه لبنان، به رشادت‌های نیرو‌های حزب‌الله و ایستادگی مردم لبنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: تربیت انقلابی و دینی، انسان‌هایی را پرورش داده که حتی در سخت‌ترین شرایط، از آرمان‌های خود دست نمی‌کشند.

سردار اسدی با تأکید بر نقش ولایت فقیه در حفظ انسجام ملی و هدایت انقلاب، اظهار کرد: اگر هدایت‌های مقام معظم رهبری نبود، انقلاب اسلامی در همان سال‌های نخست با توطئه‌های دشمنان مواجه و متوقف می‌شد.

او افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری باید نگاه خود را با مسیر ترسیم‌شده توسط امام و رهبری تطبیق دهیم تا دچار خطا و انحراف نشویم.