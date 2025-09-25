معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء سپاه گفت: هرآنچه امروز از عزت، شرافت و جایگاه دینی و ملی داریم، از برکت فرهنگ عاشورا و شهادت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار محمدجعفر اسدی در نشست جهاد تبیین و مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس، با ادای احترام به ارواح پاک شهدا، به‌ویژه امام حسین (ع)، اظهار کرد: هرآنچه امروز از عزت، شرافت و جایگاه دینی و ملی داریم، از برکت فرهنگ عاشورا و شهادت است.

او با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر ما هرچه داریم از محرم و صفر است، تأکید کرد که فرهنگ ایثار و مقاومت، ستون اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست.

سردار اسدی با تجلیل از بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری، نقش بی‌بدیل رهبری در هدایت کشتی انقلاب به سوی ساحل نجات را یادآور شد و گفت: پایداری امروز ما در برابر توطئه‌های دشمنان، مرهون ولایت فقیه و روحیه انقلابی ملت ایران است.

او با مرور خاطراتی از دوران دفاع مقدس، به تلاش‌های دشمنان برای نابودی انقلاب اسلامی اشاره کرد و از تبدیل سفارتخانه‌های بیگانه به مراکز جاسوسی و فعالیت گروه‌های تجزیه‌طلب و ضدانقلاب با حمایت خارجی در همان روز‌های نخست انقلاب سخن گفت و تأکید کرد که جوانان انقلابی با دست خالی، در قالب کمیته‌ها، بسیج و سپاه، در برابر این هجمه‌ها ایستادند.

سردار اسدی با اشاره به جنگ تحمیلی و حمایت گسترده کشور‌های غربی و عربی از رژیم بعث عراق، گفت: در شرایطی که ایران از ابتدایی‌ترین تجهیزات نظامی محروم بود، رزمندگان با ایمان و اراده، توانستند در برابر ارتش مجهز عراق مقاومت کرده و عزت و استقلال کشور را حفظ نمایند.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء سپاه با انتقاد از فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، اظهار کرد: امروز نیز همان دشمنان تلاش دارند با ابزار‌های اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای، ملت ایران را تحت فشار قرار دهند، اما ریشه‌های انقلاب آن‌قدر عمیق و استوار است که هیچ توطئه‌ای نمی‌تواند آن را متزلزل کند.

او با تأکید بر نقش ولایت فقیه در حفظ انسجام ملی، گفت: اگر هدایت‌های مقام معظم رهبری نبود، انقلاب در همان سال‌های نخست تحویل دشمنان می‌شد.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء سپاه افزود: شهدا با اثبات برادری و وفاداری خود، میراث اهل بیت را به ارث بردند و ما نیز باید با حفظ این مسیر، در خدمت اسلام و انقلاب باقی بمانیم.

سردار اسدی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و جهانی، افزود: برخلاف تصور برخی، قرن آینده قرن اسلام است و این مکتب، قدرت‌های جهانی را به چالش خواهد کشید.

او با بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس، به نقش رزمندگان در مقابله با تجاوز دشمنان اشاره کرد و گفت: ملت ایران با دست خالی در برابر ارتش‌های مجهز ایستاد و نشان داد که ایمان و اراده، برترین سلاح در برابر ظلم و تجاوز است.

سردار اسدی با انتقاد از جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت‌های غرب از آن، اظهار کرد: آنچه امروز در فلسطین و غزه می‌گذرد، نشان‌دهنده ترس دشمنان از بیداری اسلامی و مقاومت مردمی است. 

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء سپاه با اشاره به طوفان الاقصی و واکنش‌های جهانی به آن، گفت: این حرکت، چهره واقعی غرب را برملا کرد و موجب بیداری جوانان در کشور‌های اروپایی و آمریکایی شد.

او همچنین با بیان خاطره‌ای از جنگ ۳۳ روزه لبنان، به رشادت‌های نیرو‌های حزب‌الله و ایستادگی مردم لبنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: تربیت انقلابی و دینی، انسان‌هایی را پرورش داده که حتی در سخت‌ترین شرایط، از آرمان‌های خود دست نمی‌کشند.

سردار اسدی با تأکید بر نقش ولایت فقیه در حفظ انسجام ملی و هدایت انقلاب، اظهار کرد: اگر هدایت‌های مقام معظم رهبری نبود، انقلاب اسلامی در همان سال‌های نخست با توطئه‌های دشمنان مواجه و متوقف می‌شد.

او افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری باید نگاه خود را با مسیر ترسیم‌شده توسط امام و رهبری تطبیق دهیم تا دچار خطا و انحراف نشویم.

برچسب ها: فرهنگ عاشورا ، ولایت فقیه ، اقتدار ، پایداری ، انقلاب اسلامی ، جهاد تبیین
خبرهای مرتبط
خون شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم را پرورش داد
فرمانده کل سپاه:
اسرائیل به مرحله فروپاشی رسید‌
نخستین اجلاسیه ۱۴۰۰ شهید کارگر فارس برگزار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قهرمان کشتی جهان، خادم حرم شاهچراغ (ع) شد + فیلم
دفاع مقدس، بسترساز استقلال، عزت و صدور انقلاب اسلامی
رویداد ملی ایران‌جان در فارس کلید خورد
کشف کالا‌های فاقد مجوز ۵۰ میلیاردی در شیراز
فرهنگسرای دفاع مقدس شیراز؛ گامی نوین در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
آتش‌سوزی در جنگل‌های چشمه انجیری خومه‌زار ادامه دارد
فرهنگ عاشورا و ولایت فقیه، ریشه‌های اقتدار و پایداری انقلاب اسلامی
آخرین اخبار
فرهنگ عاشورا و ولایت فقیه، ریشه‌های اقتدار و پایداری انقلاب اسلامی
آتش‌سوزی در جنگل‌های چشمه انجیری خومه‌زار ادامه دارد
فرهنگسرای دفاع مقدس شیراز؛ گامی نوین در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
دفاع مقدس، بسترساز استقلال، عزت و صدور انقلاب اسلامی
کشف کالا‌های فاقد مجوز ۵۰ میلیاردی در شیراز
قهرمان کشتی جهان، خادم حرم شاهچراغ (ع) شد + فیلم
رویداد ملی ایران‌جان در فارس کلید خورد
دولت نسبت به ساخت مترو در شهر صدرا وارد عمل شود
استقبال باشکوه از قهرمانان جهانی کشتی فارس در فرودگاه شیراز