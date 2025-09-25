معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان از پیشرفت قابل توجه در ساخت بزرگراه زاهدان-چابهار خبر داد و بر لزوم تسریع در تکمیل آن تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ عطاء اله اکبری در حاشیه بازدید از قطعات ۲، ۳، ۴ و ۵ بزرگراه چابهار-نیکشهر-تنگ سرحه گفت: از زمانی که این کریدور به استان تفویض شد تلاش‌های زیادی برای تسریع در روند قرارداد‌ها و نظارت بر عملکرد پیمانکاران انجام شد.

وی ادامه داد: یکی از اولویت‌ها این بود که بتوانیم شرایط کار را در استان به شکلی سازمان‌دهی کنیم که پیمانکاران با شرایط محلی و عمومی کار در استان به بهترین نحو عمل کنند.

 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اهمیت این بزرگراه برای استان غیرقابل انکار است چرا که این طرح مهم عمرانی و زیر ساختی نه تنها به‌عنوان یک مسیر حمل‌ونقل حیاتی برای مردم استان و استان‌های همجوار محسوب می‌شود بلکه به‌عنوان یک شریان اقتصادی و تجاری نقشی اساسی در ارتباط با کشور‌های آسیای میانه و مسیر ترانزیت شرق کشور ایفا خواهد کرد.

وی ادامه داد: شرایط کار در حوزه عمرانی استان بگونه‌ای است که کار فرماباید به صورت روزانه در کنار پیمانکاران قرار داشته باشد تا چالش‌های اجرایی را شناسایی و رفع کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان همچنین با قدردانی از تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی در استان گفت: با وجود محدودیت‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌ها به گونه‌ای انجام شده که امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۵ چهار نقطه جمعیتی چابهار، نیکشهر، زاهدان و خاش در مجموع با ۳۵۰ کیلومتر بطور کامل به بزرگراه تبدیل شود، این دستاورد در کنار سایر اقدامات زیرساختی استان گام بزرگ و مهم به سوی توسعه همه‌جانبه خواهد بود.

وی تاکید کرد: این پروژه‌ها نه تنها به‌عنوان یک زیرساخت حیاتی در حوزه حمل‌ونقل بلکه به‌عنوان محرک اصلی رونق اقتصادی، تجاری و گردشگری منطقه عمل خواهد کرد و مطمئن هستیم که این بزرگراه نقشی کلیدی در تسهیل ارتباطات بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای جایگاه سیستان و بلوچستان در نقشه اقتصادی کشور خواهد داشت و می‌تواند باعث رشد و توسعه پایدار در این استان شود.

