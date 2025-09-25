در مراسمی با حضور رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از قضات و کارکنان نمونه دادگستری استان آذربایجان شرقی تجلیل شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان -حجت الاسلام و المسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در مراسم تجلیل از قضات و کارکنان نمونه دادگستری آذربایجان شرقی یکی از آرزو‌های دیرینه قوه قضائیه را تدبیر برای دیدار با مسئولان و افراد دارای مسند اداری در قوه قضائیه و خانواده آنها دانست و ابراز امیدواری کرد این اتفاق زیبا در همه استان‌های کشور اتفاق بیفتد.



حجت الاسلام و المسلمین عبداللهی اولین نکته مهم در سیستم بزرگ قوه قضائیه را تعدیل مراجعه اولیه دانست و گفت:در گذشته بسیاری از مسائل و مشکلات از طریق بزرگ خانواده یا مساجد و محلات حل می‌شد در حالی که امروز حتی برای مسائل جزیی نیز پای مراجع قضایی و قانون به میان کشیده می‌شود.



رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از مردم تبریز به عنوان مردمی با شعور و با بصیرت یاد کرد که هر جا قرار به حضور بوده در صحنه حضور یافته‌اند و این رفتار قابل تحسین باید نسل به نسل انتقال یابد.



حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی نیز در این مراسم به قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: باید راهی بیابیم تا کمترین مراجعه به این سیستم صورت گیرد و مردم برای مسائل بسیار پیش پا افتاده و جزیی وارد این سیستم نشوند.



حجت الاسلام و المسلمین مطهری اصل گفت:ماهانه با ورود صد‌ها پرونده به سیستم قضایی رسیدگی به پرونده‌ها و رسیدگی به حق و حقوق مردم بسیار مشکل و پیچیده شده است و متاسفانه این مشکل به فرهنگ ما بر می‌گردد.



وی افزود:همه مراکز آموزشی و فرهنگی مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و صدا و سیما باید بسیج شوند و با فرهنگ سازی درست و اشاعه رفتار‌ها و هنجار‌های درست در جامعه به رفع مشکلات مردم و نیز کاهش مراجعه به مراجع قضایی کمک کنند.



نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی همچنین به بیانات مقام معظم رهبری در روز‌های گذشته اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی سه عامل وحدت و اتحاد مقدس مردم و مسئولان، عدم مذاکره با آمریکا و نیز استمرار غنی سازی در کشور را سه سیاست مهم ملت و دولت برشمردند که همه آحاد جامعه باید با تاسی به این سه اصل در حفظ و تداوم نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی و نیز حفظ امنیت کشور بکوشند.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما