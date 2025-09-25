سرپرست اداره کل صمت مازندران از کشف تعداد ۳۴ ماینر قاچاق در شهرستان بابلسر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سلیمان علیجان نژاد سرپرست اداره کل صمت مازندران گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا، بازرسان اداره صمت شهرستان بابلسر با هماهنگی برخی دستگاه‌های اجرایی دیگر در بازرسی از مکان مورد نظر موفق به کشف ۳۴ ماینر قاچاق شدند.

او افزود: پرونده تخلف اقلام کشف شده به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال تشکیل شده است.

علیجان نژاد گفت: این پرونده جهت صدور رأی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

سرپرست اداره کل صمت با اعلام اینکه مکان مورد نظر با دستور مقام قضایی پلمپ شده است از شهروندان مازندرانی تقاضا کرد در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی مراتب را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام نمایند.

برچسب ها: ارز دیجیتال ، ماینر قاچاق
خبرهای مرتبط
کشف ۲۶ دستگاه ماینر قاچاق در ۲ نقطه از شهرستان جویبار
کشف ۲۰ دستگاه ماینر قاچاق در نور
جریمه ۲ میلیاد ریالی قاچاقچی ماینر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال تا ۵ مهر
تفاوت ۲۷ برابری قیمت آرد دولتی و آزاد؛ بروز تخلف در این حوزه محرز می‌باشد
وجود ۴۴۵ هکتار باغ کیوی در بابل؛ پیش‌بینی برداشت ۱۵ هزار تنی
جراحت ۲ قلاده خرس قهوه‌ای در آمل بر اثر اصابت گلوله
جریمه عاقبت کار مکانیک متقلب
تقویت نظارت مجمع نمایندگان مازندران بر دستگاه‌های اجرایی
۵۰۰ هزار نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور آموزش می‌بینند
کشف انبار لوازم خانگی ثبت نشده در سامانه انبار
کشف ۳۴ ماینر قاچاق در بابلسر
آخرین اخبار
کشف ۳۴ ماینر قاچاق در بابلسر
کشف انبار لوازم خانگی ثبت نشده در سامانه انبار
۵۰۰ هزار نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور آموزش می‌بینند
جراحت ۲ قلاده خرس قهوه‌ای در آمل بر اثر اصابت گلوله
تفاوت ۲۷ برابری قیمت آرد دولتی و آزاد؛ بروز تخلف در این حوزه محرز می‌باشد
تقویت نظارت مجمع نمایندگان مازندران بر دستگاه‌های اجرایی
وجود ۴۴۵ هکتار باغ کیوی در بابل؛ پیش‌بینی برداشت ۱۵ هزار تنی
جریمه عاقبت کار مکانیک متقلب
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال تا ۵ مهر
اِلمان سکه ایلخانی ضرب آمل رونمایی شد
ورود مرغ مازندران به بازار کشور 
بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ ماموریت اورژانس بابل در شهریور ماه
آغاز لیگ برتر فوتبال ۱۸ سال کشور با دیدار شهروند جوان نور و کشاورز نوین طبرستان