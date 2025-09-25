باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار سعید کوشکی مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس فارس از افتتاح “فرهنگسرای دفاع مقدس برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: این فرهنگسرا که با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز در ضلع شرقی میدان ولیعصر (عج) راه‌اندازی شده، به عنوان اقدامی شاخص در سطح ملی معرفی شد.

او با اشاره به تاریخچه موزه دفاع مقدس فارس، بیان کرد که این موزه از سال ۱۳۸۰ در زمینی به مساحت ۱۶ هزار متر مربع پایه‌گذاری شده و طی پنج سال اخیر، با تخصیص دو قطعه زمین دیگر از سوی شهرداری و شورای شهر، ۱۰ هزار متر مربع به مساحت آن افزوده شده است.

سردار کوشکی گفت: ساختمان گالری موزه در سال ۱۳۹۶ به بهره‌برداری رسید و از میان ۹۰۰ سوژه، ۹۵ سوژه هنری برای طراحی و اجرا انتخاب شد. موزه آرایی این گالری از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و امروز (پنجشنبه) از ۴۵ اثر نقاشی، حجمی و الکترونیک رونمایی شد. برنامه‌ریزی شده است که ۵۰ اثر دیگر در هفته دفاع مقدس سال آینده به این مجموعه اضافه شود.

مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس فارس در ادامه، موزه را قلب تپنده انتقال مفاهیم دفاع مقدس دانست و افزود: در یک سال گذشته، ۳۰ هزار دانشجو و دانش‌آموز از این موزه بازدید کرده‌اند که نشان‌دهنده اهمیت و تأثیرگذاری این مرکز فرهنگی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

نماینده ولی فقیه در فارس نیز در این آیین گفت: رهبر معظم انقلاب درباره این استان فرمودند که اینجا بهترین جایی است که می‌تواند سه عنصر دین، حماسه و هنر را تلفیق کند.

آیت‌الله لطف‌الله دژکام اظهار کرد: بنابراین موزه و مرکز حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس باید شایسته و در شان جایگاه این استان باشد.

حسینعلی امیری استاندار فارس هم، اظهار کرد: رزمندگان، جانبازان و شهدای جنگ تحمیلی هشت‌ساله، مقطعی استثنایی و نورانی را در تاریخ ایران اسلامی به تصویر کشیدند.

او افزود: انسان به دنیا آمده تا مسیر تکامل خود و رسیدن به مقامی در شان بندگی را طی کند و شهدا، جانبازان و آزادگان دفاع مقدس مسیری را پیمودند که زاهدان و عرفا در ۷۰ سال می‌پیمایند.

نماینده عالی دولت در فارس ادامه داد: به فرموده رهبر معظم انقلاب، دفاع مقدس گنجینه‌ای تمام‌نشدنی است که هرچه از آن بهره‌برداری کنیم، جا دارد.

امیری با اشاره به نقش‌آفرینی اقشار و بخش‌های مختلف جامعه در دوران دفاع مقدس، گفت: هر برشی که از دفاع مقدس بزنیم، به‌خوبی موضوعیت پیدا می‌کند؛ از جمله نقش فرهنگیان و دانش‌آموزان در جنگ تحمیلی، نقش تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان در تامین نیاز‌های کشور و جبهه‌ها در آن دوران و دیگر اقشار کاملا مشهود است.

او درباره تاثیر این جنگ تحمیلی بر ادبیات ایران نیز گفت: دفاع مقدس، ادبیات حماسی ما را از افسانه به واقعیت تبدیل کرد.

استاندار فارس اظهار کرد: دفاع مقدس تنها یک نبرد نظامی نیست، بلکه رویدادی است که از زوایای مختلف قابل طرح و بحث است و نسل کنونی باید بدانند که چه گذشته است.

امیری با اشاره به نمونه‌هایی از جان‌فشانی و ایثار رزمندگان دفاع مقدس، بیان کرد: در جنگ تحمیلی صحنه‌هایی رقم خورده که اگر ندیده بودیم، باور نمی‌کردیم.

معاون بازرسی قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) نیز در این آیین گفت: امام خمینی (ره) فرمودند که آنچه داریم از عاشورا و محرم است و این به معنای آن است که آنچه داریم از فرهنگی است که سیدالشهدا (ع) در کربلا به ما نشان داد و این تنها در دو کلمه عشق و شهادت خلاصه می‌شود.

محمدجعفر اسدی با قدردانی از دست‌اندرکاران ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، افزود: پس از پایان جنگ، رئیس ستاد سپاه پاسداران طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشتند که باید به بقاع امامزادگان رسیدگی شود و ایشان در پاسخ بیان کردند که این اقدام ارزشمند است، اما وظیفه سپاه نیست؛ شما به امور شهدای خود در جنگ تحمیلی رسیدگی کنید که هر یک از آنان بالاتر از تمام امامزادگان هستند.

او با اشاره به سخن امام خمینی (ره) که مردم عصر ما از مردم صدر اسلام برتر هستند، گفت: مردم آن زمان وقتی شنیدند که کاروان تجاری یمن وارد شده، خطبه‌خوانی پیامبر (ص) در نماز جمعه را ترک کردند؛ اما مردم ایران اسلامی در عصر ما، با اینکه در هنگام سخنرانی رهبر معظم انقلاب در زمین چمن دانشگاه تهران بمب منفجر شد، هیچ‌کس نماز جمعه را ترک نکرد.

اسدی با اشاره به جایگاه برجسته فارس در روز‌های انقلاب و دفاع مقدس، ادامه داد: طاغوت با برپایی جشن هنر و جشن‌های ۲ هزار و ۵۰۰ ساله، تلاش‌های بسیاری کردند تا این استان را به سویی دیگر ببرند؛ اما هنگامی که در روز‌های انقلاب، در ۱۱ شهر حکومت نظامی اعلام شد، سه شهر در فارس بود.

او عنوان کرد: مکتب امام خمینی (ره) مردمانی را تربیت کرده که آماده ایثار، فداکاری و شهادت در راه این ارزش‌ها هستند.

در پایان این آیین از ۴۵ اثر هنری گالری موزه دفاع مقدس فارس رونمایی و نخستین فرهنگسرای دفاع مقدس در ضلع شرقی میدان ولیعصر (عج) شیراز افتتاح شد.