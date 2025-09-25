شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در راستای حمایت از مردم ستمدیده و بی پناه غزه و همچنین لبیک به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص مذاکره با آمریکا، فردا بعد از اقامه نماز جمعه برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر  بعد از اقامه نماز جمعه قم از مصلای قدس به سمت چهار راه شهداء برگزار می‌شود.

در این اطلاعیه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین آمده است: رژیم ملعون صهیونی نزدیک به دو سال است که با تهاجم گسترده و وحشیانه، عرصه زندگی را بر مردم رنج دیده غزه تنگ کرده و بیش از ٦٥ هزار انسان مظلوم را حتی در اردوگاه‌ها و صف‌های دریافت آذوقه به شهادت رسانده است.

در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تصریح شده است: مردم غیور و ظلم ستیز شهر مقدس قم همنوا با دیگر آزادگان جهان در راستای حمایت از مردم ستمدیده و بی پناه غزه و در لبیک به فرمایشات حکیمانه و مقتدرانه اخیر رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) در خصوص حفظ اتحاد و بی فایده بودن مذاکره با شیطان بزرگ راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر را به امید پیروزی امت اسلام و نابودی جبهه استکبار برگزار می‌کند.

