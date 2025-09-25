باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر جهادکشاورزی گفت: ۹۵ درصد مطالبات گندم کاران بابت خرید تضمینی در سال جاری پرداخت شده است.

غلامرضا نوری قزلجه روز پنجشنبه در همایش سرمایه گذاری برای تولید فعالان حوزه کشاورزی در شهرستان کبودرآهنگ، قیمت گندم را مساله خیلی مهمی دانست و گفت: این موضوع به مدت چهار ماه در کمیسیون های مربوطه دولت و وزارت جهاد کشاورزی در حال بحث و بررسی است.

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تعیین نرخ گندم، ادامه داد: قیمتی که بتواند به امنیت غذایی کشور و کشاورزان کمک کند در نظر گرفته خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت چابک سازی دولت و کاهش هزینه ها، اظهار کرد: در کشور ما دولت بسیار بزرگ است و بیشتر هزینه های عمومی کشور صرف آن می شود بنابراین دولت باید کوچک و کم هزینه شود اما ساختار اساسی آن حفظ شود.

وزیر جهاد کشاورزی، ۶ میلیون هکتار زمین آبی را پایه اصلی امنیت غذایی کشور دانست و بر ضرورت حفظ کاربری اراضی تاکید کرد.

نوری قزلجه افزود: باید با شرایط مختلف اقلیمی و با وجود خشکسالی غذای مورد نیاز مردم را تولید کنیم زیرا آینده فرزندان و نسل بعدی از این خاک‌ها تامین می‌شود.

وی با اشاره به ابلاغیه‌های شورای آرد و نان استانداری، از تامین و توزیع آرد در شهرستان‌ها خبر داد و گفت: در ۶ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱.۵ درصد نهاده بیشتری در کشور توزیع شد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین اعلام کرد ذخایر پشتیبانی امور دام به جز در مواق ضروری توزیع نمی‌شود و بخش خصوصی مسوولیت توزیع نهاده‌های دام و طیور را بر عهده دارد.

وی موجودی نهاده های کشاورزی را مطلوب توصیف کرد و گفت: نهاده‌های دامی در کشور به میزان کافی وجود دارد و جایی برای ذخایر بیشتر نهاده دامی در انبارها نداریم.

گلخانه؛ راهکاری برای افزایش تولید و کاهش مصرف آب

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه احداث گلخانه به طور متوسط تولید محصول را ۶ برابر افزایش و مصرف آب را ۶ برابر کاهش می‌دهد، بر اهمیت الگوی کشت به عنوان چاره کار تاکید کرد و از کشاورزان خواست تا مصوبات وزارت جهاد کشاورزی را در این زمینه رعایت کنند.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان، با اشاره به رشد مثبت بخش کشاورزی از منفی ۲.۴ دهم به ۳.۲ دهم در سال گذشته، اظهار کرد: همه سیاست‌گذاری‌های وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از کشاورز و کشاورزی است.