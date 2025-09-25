باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین به وب‌سایت خبری Axios گفت که پس از پایان جنگ با روسیه، آماده کناره‌گیری خواهد بود.

آکسیوس به نقل از زلنسکی نوشت: «هدف من پایان دادن به جنگ است نه ادامه جنگ برای کسب قدرت».

رئیس جمهور اوکراین همچنین در این مصاحبه خطاب به مقامات روسی مدعی شد که یا جنگ را متوقف کنند یا باید به دنبال پناهگاه‌ باشند.

زلنسکی در بخشی از مصاحبه خود با Axios که روز پنجشنبه منتشر شد، گفت که اگر حملات روسیه به زیرساخت‌ها و غیرنظامیان اوکراین ادامه یابد، ارتش اوکراین در هدف قرار دادن مراکز قدرت روسیه، مانند کرملین، تردید نخواهد کرد. او اظهار داشت: «آن‌ها باید بدانند که پناهگاه‌های بمب کجا هستند» و تاکید کردد که «به آنها نیاز خواهند داشت». با این حال، او اعلام کرد که غیرنظامیان هرگز هدف حملات اوکراین نخواهند بود.

علاوه بر این، زلنسکی خاطرنشان کرد که «آماده» است پس از پایان جنگ از سمت خود کناره‌گیری کند و تاکید کرد که «هدف» او پایان دادن به این درگیری است.

رئیس جمهور اوکراین همچنین خاطرنشان کرد که در صورت دستیابی به آتش‌بس با روسیه، برای برگزاری انتخابات تلاش خواهد کرد.

او گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در صورت حمله روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین، چراغ سبز برای انجام حملات تلافی‌جویانه علیه روسیه با سلاح‌های آمریکایی نشان داده است.

زلنسکی در برنامه "The Axios Show" به باراک راوید گفت: "اگر آنها به تاسیسات انرژی ما حمله کنند، رئیس جمهور ترامپ از این حمایت می‌کند که ما می‌توانیم در مورد انرژی پاسخ دهیم. "

زلنسکی افزود که وقتی دو رئیس جمهور روز سه‌شنبه با هم ملاقات کردند، از ترامپ یک مورد خاص را درخواست کرد: یک سیستم تسلیحاتی جدید که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را مجبور به مذاکره کند. زلنسکی گفت که پس از خاموش شدن دوربین‌ها، نام این سیستم را اعلام خواهد کرد. اگرچه مدعی شد که اوکراین در حال حاضر پهپاد‌هایی دارد که قادر به حمله به مناطق دوردست روسیه هستند، اما افزود که به دنبال یک سیستم تسلیحاتی اضافی برای تسریع در پایان جنگ است.

منبع: آکسیوس