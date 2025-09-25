باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است، تیم ملی ایران از ساعت ۱۱ امروز (پنجشنبه، سوم مهر) به مصاف چک رفت و در حالی که ست نخست را به سود خود پایان داد، سه ست متوالی را از دست داد تا شکستی حسرت بار را تجربه کند و فرصت تاریخی حضور در مرحله نیمه نهایی قهرمانی جهان را از دست دهد.

پیاتزا در مورد این شکست گفت: فکر می‌کنم همه تیم دقیقا آن لحظه را می‌دانستند. ما باید خیلی در بخش ذهنی رشد کنیم. من از قبل می‌دانستم و الان هم می‌دانم، اما کافی نیست. باید بخش فنی را بهبود بدهیم. باید در سرویس و همه بخش‌ها بهتر باشیم. مهم‌ترین چیز این است که وقتی در بازی جلو هستیم باید توانایی تمام کردن بازی را داشته باشیم. این درسی است که باید بفهمیم.

او ادامه داد: فکر می‌کنم چک مستحق برد بود، چون بازی فوق‌العاده‌ای انجام دادند. در دفاع، دریافت و در واقع بعد از آن لحظه (منظور اواخر ست دوم است که به دلیل اشتباهات ایران بازی به نفع چک برگشت) واقعا خوب بودند.

پیاتزا در ادامه به بازیکنان تیم ایران اشاره و بیان کرد: به بازیکنانم خیلی افتخار می‌کنم، چون تیم کاملا جدیدی هستیم. می‌دانم که باید خیلی کار کنیم. هیجان‌انگیز بود وقتی تصمیم گرفتم این تیم را بگیرم. الان هم هیجان زده هستم، چون خیلی استعداد وجود دارد، اما فقط با استعداد امکان رسیدن به هیچ هدفی نیست. ما باید سخت کار کنیم و شرایط سختی مثل این را ایجاد کنیم. همچنین باید صبور باشیم.