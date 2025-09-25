دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور، در کارگاه آموزشی بررسی ابرچالش‌ها و راهبرد‌های بهبود شاخص‌های جمعیتی در مرکز بهداشت استان گلستان، با بیان کاهش چشمگیر نرخ باروری و تولد در ایران طی سال‌های اخیر، نسبت به بحران جمعیتی عمیق در کشور هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، دکتر قاسمی با اشاره به روند کاهشی تولد‌ها از دهه ۶۰ تاکنون گفت: در دهه ۶۰ بیش از ۲ میلیون تولد سالانه داشتیم، اما این رقم به مرور کاهش یافته و از سال ۹۳ به بعد این کاهش به شدت معناداری رسید به‌طوری که در سال گذشته برای اولین بار در ۶۵ سال گذشته تعداد تولد‌ها به کمتر از یک میلیون رسید.

دکتر قاسمی افزود: کاهش باروری به ویژه در میان زنان دهه شصتی که اکنون در پایان فرصت باروری خود هستند، یکی از دلایل اصلی کاهش تعداد تولدهاست. هرچند کرونا باعث تاخیر در برخی تولد‌ها شده، اما پیش‌بینی ما این است که روند کاهش تولد‌ها در سال‌های آینده مجدداً با شتاب بیشتری ادامه یابد.

وی همچنین به پیامد‌های خطرناک سالمندی جمعیت اشاره کرد و گفت: افزایش سن جمعیت به معنای کاهش نیروی کار، رکود اقتصادی بیشتر، فشار روی شبکه بهداشت و درمان و افزایش هزینه‌های درمانی است. جامعه‌ای که حدود ۳۲ درصد آن سالمند باشد، فشار بسیار زیادی بر سیستم بیمه و خدمات سلامت وارد می‌کند و می‌تواند منجر به ورشکستگی صندوق‌های بیمه شود.

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور، از پدیده‌های نوظهور اجتماعی همچون افسردگی سالمندان و پدیده «آشیانه خالی» نیز به عنوان چالش‌های سلامت روانی در سالمندان نام برد و تاکید کرد که کاهش باروری و سالمندی جمعیت می‌تواند باعث کندی ریتم عمومی جامعه، کاهش نوآوری و خلاقیت شود.

وی گفت:فرزندآوری تصمیمی شخصی است، اما پیامد‌های آن فراتر از خانواده و تا سطح کلان جامعه و ساختار‌های اقتصادی و اجتماعی کشوری گسترده می‌شود.

منبع: مرکز بهداشت

هشدار نسبت به بحران جمعیتی، تولد‌های ایران برای اولین بار به زیر یک میلیون رسید
